Montella stupito dalla sua Fiorentina

Presentando la sfida con il Parma, Vincenzo Montella ha fatto il punto sulla sua squadra: "Io davvero non pensavo dopo aver stravolto la squadra di essere già a questo punto come identità di squadra. Siamo oltre a qualsiasi previsione, il rischio era altissimo, abbiamo vinto quattro delle ultime sei partite. Stiamo davvero facendo un grandissimo lavoro".

Sugli avversari: "Il Parma ha vinto 3 delle ultime 6 gare, sarà importante essere sempre in partita. Sono una delle squadre che sta facendo meglio insieme al Cagliari, che però ha speso molto sul mercato, o al Verona, che per me è la vera rivelazione. Domani dovremo essere lucidi in ogni piccolo episodio. Kulusevski? È davvero forte, gioca in una posizione ibrida e dovremo posizionarci bene".

Focus poi sui singoli: "Lirola ha recuperato, Caceres no. Vlahovic mi sta piacendo molto in allenamento, ci puntiamo, però non va caricato di troppe pressioni perché si fa presto a passare da fenomeno al non pronto in Italia. Sottil come caratteristiche è un esterno da 4-3-3, ma se vuole fare uno step in più deve stare più attento anche nella fase difensiva. Ribery non si allena da una settimana, ha un problemino al ginocchio, spero lunedì torni ad allenarsi".

