Montella su Commisso: "Ci mancava solo questa"

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa, Vincenzo Montella ha commentato il momento negativo della squadra: "Il destino ci ha messo la mano sopra ma domani dobbiamo essere consapevoli: ci giochiamo una stagione, dobbiamo difendere Firenze e non solo la Fiorentina".

Sulle voci della cessione del club: "Ci mancava solo questa… Commisso mi ha seguito anche lì. Le voci lasciano il tempo che trovano. Ho iniziato ad allenare con Sensi e ci fu il passaggio con gli americani. Sono abituato ma queste voci non contano. Conta la passione dei Della Valle".

"Abbiamo due risultati su tre ma dobbiamo giocare per vincere. Non ci sarà paura perché ci accompagnerà il pubblico e quando c'è una spinta costante, è un aspetto da non sottovalutare" ha concluso Montella.

SPORTAL.IT | 25-05-2019 12:21