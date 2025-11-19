Montenegro-Italia U.21, moviola: il diluvio, il campo impossibile e la rivincita di Camarda che poi perde il sorriso

La prova dell’arbitro Nogueira al City Stadium di Nikšić nella gara per gli Europei U.21 ai raggi X, il fischietto portoghese ha ammonito 2 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Miguel Nogueira, la scelta dell’Uefa per la gara degli azzurrini, è tra i fischietti più stimati in Portogallo. Classe ’93 non ha una spiccata esperienza a livello internazionale anche se ha diretto gare dei preliminari di Champions e Conference League. Vediamo come se l’è cavata ieri al City Stadium di Nikšić.

I precedenti tra le due nazionali

Nei tre precedenti 2 successi azzurri e un pari per uno score di 4 gol segnati e due subìti.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Brás e Soares Vaz Freire con Costa IV uomo, l’arbitro ha ammonito Dagasso e Bartesaghi.

Montenegro-Italia U.21, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Su un campo al limite della praticabilità, con l’acquazzone che ha reso difficile la vita ai giocatori, la nota amara per gli azzurrini – bravi a rimontare con Pisili e Dagasso l’niiziale vantaggio montengrino con Mrvaljević – sembrava essere la giornata no di Camarda. Lento e impreciso per oltre un’ora il bomber del Lecce si è però rifatto con gli interessi segnando al 64′ il gol che ha messo in ghiaccio il successo. Su assist di Fini l’ex Milan si destreggia bene sul fango, punta l’area e trova un destro preciso che si infila sul primo palo.

Poi arriverà anche la rete di Fini al 75′, su assist di Camarda che è parso ritrovato. Il sorriso l’attaccante l’ha perso al 77’, quando si è infortunato al limite dell’area scivolando e cadendo male sul ginocchio. Il bomber viene sostituito ma esce sulle sue gambe. Serata tranquilla per l’arbitro. Primo al 67′, è per Dagasso che interviene in gioco pericoloso con la gamba alzata. Ammonito al 92′ anche Bartesaghi per una trattenuta. Dopo il recupero l’Italia vince 4-1.