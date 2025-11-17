Montenegro-Italia U.21: orario, formazioni, dove vederlo in tv e in streaming

Vietato sbagliare per i ragazzi di Baldini, chiamati a riscattare il ko con la Polonia: appuntamento allo Stadion Gradksi, tutte le info sul match

Prosegue il cammino dell’Italia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei 2027, un percorso che si è complicato dopo il rocambolesco ko a Stettino contro la Polonia, costato agli Azzurrini il primato nel girone e ora distanti tre punti proprio dai polacchi. La squadra del commissario tecnico Baldini ha però subito l’occasione per rialzarsi: di fronte ci sarà il Montenegro, terzo in classifica a -3 dall’Italia e già battuto nella gara d’andata. Per gli Azzurrini si tratta dunque di una sfida molto importante in chiave qualificazione, dove sarà necessario non incappare in altri passi falsi. Di seguito, tutte le info sul match.

Dove vedere Montenegro-Italia U21 in diretta tv e streaming

Montenegro e Italia U21 si affrontano nella sesta giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria, in programma nel 2027 in Albania e in Serbia. Sono due le opzioni per seguire la partita in diretta e in chiaro: in tv la sfida sarà trasmessa su Rai 2, mentre in streaming sarà possibile guardare Montenegro-Italia U21 su Rai Play.

Partita: Montenegro-Italia U21

Data: 18 novembre 2025

Orario: 18:30

Stadio: Stadion Gradski, Niksic

Diretta tv e streaming: Rai 2, RaiPlay

Le probabili formazioni di Perisic e Baldini

Per il Montenegro, tra i pali spazio a Radanovic, protetto da una linea difensiva composta da Roganovic e Vukotic sulle corsie, mentre al centro agiranno Melentijevic e Franeta. In mediana la diga formata da Carevic e Savovic. Sulla trequarti agirà il terzetto Vukovic- Vukanic-Mrvaljevic, chiamato a supportare l’unica punta Perisic.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Franeta, Vukotic; Carevic, Savovic; Vukovic, Vukanic, Mrvaljevic; V. Perisic. Ct: G. Perisic.

Vietato sbagliare, dunque, per i ragazzi di Baldini, chiamati a reagire immediatamente dopo il ko con la Polonia, primo stop nel cammino di queste qualificazioni. Il Ct dovrà fare a meno di Koleosho, espulso nel finale proprio contro i polacchi. Tra i pali ci sarà Palmisani, con una linea difensiva a quattro formata dai centrali Mane e Comuzzo e dai terzini Moruzzi e Bartesaghi. In mezzo al campo spazio a Dagasso, Lipani e Pisilli. Tridente offensivo composto da Fini, Camarda e Cherubini.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Moruzzi, Mane, Comuzzo, Bartesaghi; Dagasso, Lipani, Pisilli; Fini, Camarda, Cherubini. Ct: Baldini.

L’arbitro del match

Squadra arbitrale completamente portohese per la sfida tra Montenegro e Italia U21. Il direttore di gara sarà Miguel Nogueira, mentre Paulo Brás e Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire saranno gli assistenti arbitrali. Frano Bruno José Costa sarà il quarto ufficiale. Ricordiamo che nella fase a gironi delle qualificazione agli Europei U21 non è previsto il Var.