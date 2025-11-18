Pagelle Montenegro-Italia U21 1-4: Pissili instancabile, perla di Dagasso, Camarda da bomber

Gli azzurrini calano il poker contro il Montenegro nel match di qualificazione all'Europeo e si rialzano dopo la sconfitta con la Polonia: la cronaca del match e le pagelle

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Sotto il diluvio torrenziale di Niksic, l’Italia U21 torna alla vittoria. Una partita difficile e per lunghi tratti sofferta nel primo tempo, tra le zolle di un terreno poco confidenziale con la tecnica e un atteggiamento poco arrembante. Dopo il vantaggio del Montenegro firmato da Mrvaljevic, gli azzurrini si svegliano: prima pareggiano con Pisilli e poi nella ripresa dominano e ribaltano il match con le reti di Dagasso, Camarda e Fini. Dopo la sconfitta con la Polonia, Baldini ritrova il sorriso e porta i suoi ragazzi a tre punti dalla capolista biancorossa. Il percorso qualificazione è ancora lungo, solo la prima andrà direttamente all’Europeo (e la migliore seconda), ma l’Italia risponde presente.

Italia U21, poker al Montenegro e sorriso ritrovato

L’Italia non entra subito in partita e patisce la pioggia battente e un campo pieno zeppo di “buche”. Al contrario il Montenegro non ha bisogno di riscaldarsi ed è subito vivo e sfiora il gol: al 5′ Miranovic fa partire un destro fortissimo dai venticinque metri che si stampa sulla traversa. Gli azzurri non riescono a incidere e ci prova Mane a svegliare la squadra con una rovesciata, che esce di poco. La squadra di Baldini alza il baricentro ed è Pisilli al 20′ a sciupare una clamorosa palla gol: il centrocampista della Roma, da solo in area, non impatta bene al volo a due passi dal portiere. Passano pochi minuti e l’Italia va di nuovo vicina al vantaggio, questa volta con Fini che non riesce a girare in rete su cross di Camarda.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli azzurrini sono poco attenti e reattivi e il Montenegro passa in vantaggio al 37′ con Mrvaljevic, che salta tre uomini e grazie a un rimpallo si trova a tu per tu con Palmisani e pesca l’angolino. L’Italia si rifà avanti e dagli sviluppi di un calcio d’angolo trova il pari con Pisilli, il più lesto ad arrivare sul pallone e fare centro. Via con il secondo tempo e Camarda ha subito una grande chance: l’attaccante di forza sfonda in area, ma poi calcia piano e Radanovic devia bene. Sugli sviluppi dell’azione poi i ragazzi di Baldini muovono velocemente il pallone e trovano Pisilli, che calcia di prima ma troppo largo.

L’Italia fa l’Italia, tiene il pallone e non va in paranoia e al 60′ ribalta la partita con Dagasso che dialoga con Cherubini e con un ottimo stop a seguire salta un avversario e fa gol. Dopo cinque minuti sorride anche Camarda, che dopo una gara difficile riesce a mettere il suo nome con una grande giocata: grande movimento e tiro da fuori area. Quarto gol in quattro partite. Diventa tutto facile per gli azzurrini che hanno molti più spazi da attaccare e li sfrutta Fini che, servito da Camarda, entra in area e di mancino fa centro. In campo i padroni di casa scompaiono e anche Venturino, al debutto, per poco non partecipa al valzer dei gol: il suo diagonale si spegne sul fondo per pochi centimetri. L’ultima occasione prima del triplice fischio.

Top e flop del Montenegro

Mrvaljevic 7 – Per una notte potranno chiamarlo Tomba, dribbla tutti come il re dello sci e fa un gol meraviglioso.

Per una notte potranno chiamarlo Tomba, dribbla tutti come il re dello sci e fa un gol meraviglioso. Dakic 5 – Troppo lento ad accorciare, poco lucido nelle chiusure e spesso in ritardo sugli inserimenti degli azzurrini.

Top e flop dell’Italia