Il montepremi consolatorio vinto da Jasmine Paolini e Sara Errani in doppio al WTA 1000 Pechino 2025, obiettivo WTA Finals

Nessuna mai era riuscita a imprimere una simile svolta al tennis azzurro, al femminile, prima dell’avvento della loro generazione. Con Pechino, Sara Errani e Jasmine Paolini, hanno esibito quell’infilata di agonismo e risultati che, nell’ordine corrispondono al nono titolo in coppia, secondo consecutivo al China Open in coppia, prima posizione nella Race e un montepremi notevole pur non costituendo un record assoluto, com’è ovvio, nel quadro del doppio e dei tornei da calendario. In doppio sono inarrestabili, vincenti.

Ne sono consapevoli entrambe, tanto da presupporre un diverso interrogativo, un approccio che è poi un unicum nell’ambito del doppio femminile. Jasmine si consola con questo trionfo a metà con Sara, l’accesso alle Finals al singolare è tutto da decidere. Ai facili entusiasmi che le dona giocare con Errani, si alterneranno – di certo – quei piccoli ma inevitabili quesiti su quanto è stato e sul perché ora siano una manciata di punti a decretare se andrà a Riyadh o meno.

Paolini/Errani vincono WTA 1000 Pechino nel doppio

Nel penultimo WTA 1000 della stagione, il montepremi stabilito è allettante anche sul versante del doppio stando a quanto appreso dai dati ufficiali e diffusi alla vigilia dello stesso appuntamento di Pechino sul cemento.

Dotato di un totale pari a ben 8.963.700 dollari sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un ATP 500), il penultimo torneo in calendario regala soddisfazioni alle azzurre e un discreto premio per quel che attiene al guadagno in coppia. Nella sfida per il titolo le azzurre Errani/Paolini, seconde favorite del seeding nonché campionesse in carica, si sono imposte con il punteggio di 6-7(1) 6-3 10-2, in un’ora e 34 minuti di gioco contro la giapponese Miyu Kato e l’ungherese Fanny Stollar, per la prima volta insieme.

Fonte: ANSA

Paolini e Errani con la Coppa

Prime nella Race doppio, percorso China Open

A Pechino, Errani e Paolini, seconde nella Race e già matematicamente qualificate per le WTA Finals di Riyadh (per il secondo anno consecutivo), hanno centrato un andamento davvero notevole: hanno lasciato cinque game alla russa Kromacheva e all’indonesiana Sutjiadi, addirittura tre negli ottavi all’ucraina Kichenok e all’australiana Perez prima del successo nei quarti senza nemmeno scendere in campo sulla russa Rakhimova e sulla tedesca Siegemund.

Poi la semifinale sulla taipanese Hsieh e la lettone Ostapenko (n.6). Questo l’andamento nel torneo che riflette, poi, una stagione davvero positiva. Con Pechino salgono a quota quattro titoli: gli altri sono i trofei dei “1000” di Doha (cemento), Roma (terra) e quello del Roland Garros (primo Slam vinto in coppia) e sono state finaliste nel “500” sull’erba di Berlino e semifinaliste allo Us Open.

Il montepremi del doppio femminile 2025

Aggiungiamo con annessi guadagni. Per quel che riguarda il China Open, dicevamo della rilevanza anche in chiave Race e prize money alla luce di quanto stabilito prima dell’avvio della stessa competizione. Per entrare nel merito di quanto incassato dalle due vincitrici del China Open in doppio, riportiamo punti e relativi premi: