Il montepremi incassato da Jasmine Paolini e Sara Errani con la semifinale del doppio agli Us Open 2025 è senza precedenti

Con l’entusiasmo trascinante del quale sono capaci solo e solamente in duo Jasmine Paolini e Sara Errani sono approdate alla semifinale degli Us Open 2025, incominciando a guardare indietro senza più alcuna rabbia quanto costruito e raccolto fino ad ora dopo gli Internazionali di Roma e soprattutto il Roland Garros.

A New York la coppia azzurra Errani/Paolini ha centrato la semifinale per il doppio femminile con un’ora e mezza abbondante di grande tennis con qualche sofferenza nel finale, eliminando le teste di serie numero 7 del tabellone Muhammad/Shuurs ai quarti di finale con il risultato di 6-1 7-6. E garantendosi un montepremi da record, rispetto anche all’edizione precedente nel medesimo torneo, già approdando alla semifinale arricchendo il rispettivo prize money in carriera.

Semifinale doppio femminile, quanto incassano Paolini/Errani

Del magnifico duo femminile, Errani/Paolini, conosciamo le qualità tennistiche e mentali che nel doppio esprimono al loro massimo potenziale con un’intesa pressoché perfetta quando si misurano su una superficie come la terra battuta, che le ha premiate entrambe con compensi anche adeguati al livello a cui sono giunte in queste ultime stagioni e che hanno visto nella medaglia olimpica di Parigi l’apoteosi.

Spiegato e illustrato ciò, va rammentato che per quel che attiene al torneo di doppio femminile, si svolge parallelamente a quello singolare e che, a differenza di quello misto (una sorta di evento nell’evento), vanta un premio leggermente superiore.

La coppia azzurra si gioca l’obiettivo più ambizioso contro Routliffe/Dabrowski: per questo 2025, il premio finale è stato ritoccato al rialzo, grazie anche all’apporto di sponsor e accordi commerciali che hanno aiutato a far crescere gli Us Open.

Il montepremi del doppio femminile e maschile 2025

Come stabilito alla vigilia già dell’ultimo torneo del Grande Slam, e verificabile sul sito ufficiale ATP, la semifinale vale una quota superiore rispetto al misto che rende già soddisfacente l’incasso che Errani e Paolini