Montero sicuro: "Pirlo ha il carisma di Zidane"

E’ cominciata da qualche giorno la prima avventura di Andrea Pirlo come allenatore. Appesi gli scarpini al chiodo dopo una carriera esaltante, il tecnico avrebbe dovuto guidare la Juventus Under 23, mentre ora in seguito all’esonero di Sarri avrà la grande opportunità di dirigere la prima squadra.

Tutti gli occhi su Pirlo, tra chi ha grande fiducia e chi invece ha grossi dubbi riguardo la sua prima esperienza da allenatore. Per molti, tra cui l’ex bianconero Paolo Montero, basterà comunque l’essere se stesso per poter fare subito bene in panchina.

Montero, intervistato da Sky, non ha dubbi: “Come tifoso, è stata una cosa inattesa, ma è di un’intelligenza impressionante. Se facciamo un paragone con Zidane, che ha iniziato con un altro percorso perché era il secondo di Ancelotti, Pirlo ha lo stesso carisma di Zizou e non ha bisogno neanche di parlare”.

Per Montero, Cristiano Ronaldo e compagni riusciranno ad essere guidati senza problemi: “Non solo lui. Ci sono tanti leader, tante persone importanti che hanno giocato in dieci anni di nazionale con lui. E poi è un grande uomo”.

Per Pirlo l’esordio ufficiale sulla panchina della Juventus sarà il prossimo 20 settembre: i bianconeri se la vedranno contro la Sampdoria per la prima giornata di Serie A, per poi affrontare Roma e Napoli nelle successive gare della stagione 2020/2021.

OMNISPORT | 06-09-2020 08:50