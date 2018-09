Montezemolo attacca la Ferrari dopo il flop di Monza

L'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, in un'intervista alla BBC punge la scuderia di Maranello dopo il disastroso Gran Premio d'Italia.

Montezemolo prende le difese della Mercedes, criticata dal muretto del Cavallino Rampante per il gioco di squadra: "Posso dirvi che quando ero presidente e CEO abbiamo vinto dei campionati in questo modo, con Kimi Raikkonen e Felipe Massa, con Micheal Schumacher e Rubens Barrichello e con Michael ed Eddie Irvine. Se fossi stato il responsabile della Ferrari, nelle stesse condizioni della Mercedes, avrei fatto esattamente le stesse scelte. Quindi, fine".

Il dirigente emiliano non lo cita mai, ma prende di mira il team manager della Ferrari Maurizio Arrivabene: "Ho sentito qualcuno fare delle critiche… Questo è normale, nella vita è difficile vincere, ma è più difficile accettare quando non vinci. Quindi ieri non ero contento per quello che ho visto, anche da parte del pubblico".

Montezemolo critica anche i tifosi ferraristi e il pubblico di Monza, che ha fischiato a lungo i piloti della Mercedes a fine gara: "Lewis è un grande campione, è sempre stato molto corretto e ha fatto una gara fantastica. Quello che è successo è stato molto brutto e sono davvero arrabbiato".

Sul gioco di squadra delle Frecce d'Argento, Arrivabene si era espresso così: "Per prima cosa noi guardiamo in casa nostra, noi assumiamo piloti, non maggiordomi e anche a voler dare ordini di squadra rischi di sbagliare. Darli in partenza è da folli, mentre in gara è un altro discorso, soprattutto se riesci a mettere in un sandwich il tuo avversario. Il danno lo abbiamo subito, il blistering accusato da Kimi è stato innescato dal seguire da vicino Bottas: so cosa dovremmo fare nelle prossime gare, ma non mi sento di criticare gli altri".

SPORTAL.IT | 04-09-2018 14:15