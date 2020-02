Montolivo, addio definitivo con polemica

Riccardo Montolivo lascia definitivamente il calcio, non senza polemiche. L'ex centrocampista del Milan, che ha lasciato i rossoneri in estate dopo un anno da separato in casa, non ha trovato squadra e ha deciso di ritirarsi.

"Una pagina triste del nostro calcio, per chi l’ha scritta, per chi l’ha subita e per chi ha fatto finta di non vedere – ha denunciato il suo agente, Giovanni Branchini, a TMW Radio -. Il suo addio al calcio è definitivo. Quando uno non gioca da un anno e mezzo, ad una certa età, riprendere è difficile. Ricominciare non sarebbe stato intelligente perché non avrebbe reso secondo i suoi standard".

SPORTAL.IT | 18-02-2020 11:29