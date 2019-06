Montolivo potrebbe restare in A

Reduce da una stagione in cui ha collezionato zero presenze in gare ufficiali, Riccardo Montolivo è pronto a rilanciarsi.

Il centrocampista ha salutato il Milan con un amaro sfogo sui social: "7 stagioni con questa gloriosa maglia, 4 anni con la fascia di Capitano al braccio … poi… Mi hanno tolto la fascia e non ho fiatato. Non ho potuto fare 1 solo minuto in campo e non ho fiatato. Non ho avuto la possibilità di salutarvi nel mio stadio e non ho fiatato. Tutto questo fiato risparmiato lo uso per urlare GRAZIE TIFOSI ROSSONERI, grazie da un Capitano e un uomo ferito, ma che continuerà ad andare a testa alta, consapevole di aver fatto sempre ed in ogni ambito il proprio dovere da professionista. Le ferite si cicatrizzano, l’amore per la maglia rimane per sempre…Forza Milan".

Secondo il Corriere di Bergamo, Montolivo potrebbe tornare all'Atalanta ma la società bergamasca dovrà sciogliere qualche dubbio sulla condizione fisica del giocatore. Sullo sfondo rimane il Cagliari che potrebbe puntare sulla sua esperienza.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 26-06-2019 17:45