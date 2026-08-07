Non c'è pace per il tormentato Masters 1000 canadese, sempre più povero di "stelle". Intanto la tennista spagnola spaventa con un post criptico sui social.

Non c’è pace per il tormentato Masters 1000 di Montreal. Oltre a dover fare i conti con le defezioni pesanti (per motivi diversi) di tre big assoluti del circuito come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, il torneo canadese nei primi giorni è stato flagellato dal maltempo che ha condizionato pesantemente lo svolgimento delle partite, quindi è stato “penalizzato” da un’insospettabile “strage” di campioni: Alex de Minaur l’ultimo della lista. A vincere, insomma, con tutta probabilità potrebbe essere un outsider, anche se i tifosi di casa avrebbero preferito ammirare per qualche altro giorno qualche giocatore da top 10. Intanto c’è apprensione tra gli appassionati per Paula Badosa, che sui social ha inviato alcune foto da un ospedale.

Montreal, l’incredbile sconfitta di De Minaur

Davvero incredibili le circostanze con cui Alex de Minaur – ultimo in ordine di tempo – si è iscritto al club dei big non più in gara a Montreal. Conduceva con due break di vantaggio nel secondo set contro Cameron Norrie dopo aver vinto 7-5 il primo, ha avuto anche a disposizione un matchpoint, quindi s’è piantato di colpo: 6-7 nel tie-break, poi 1-6 nel terzo parziale. “Penso sia stata un’altra occasione, ero in una buona posizione“, ha ammesso il ‘Diavolo della Tasmania’. “A parte questo, credo di non aver prestato molta attenzione alle sconfitte degli altri favoriti. Questo è il tennis. Come abbiamo visto, può succedere di tutto. Le condizioni qui non sono le più facili. Sono deluso , ma guardo avanti”.

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“Norrie rallentava il gioco? No, faceva caldo”

De Minaur, signorilmente, ha evitato di polemizzare col britannico che nel secondo set ha dato l’impressione di voler spezzettare il gioco cambiandosi di continuo la maglietta. “Non credo che l’obiettivo fosse rallentare la partita. Penso che oggi facesse molto caldo e umido. Ho dovuto cambiarmi anch’io dopo il primo set. L’umidità era davvero elevata”, ha tagliato corto l’australiano. De Minaur si aggiunge dunque ai vari Zverev, Auger-Aliassime, Cobolli, Medvedev, Fritz, allo stesso Musetti, tutti già fuori dal tabellone. Senza scomodare i top tre, Sinner, Alcaraz e Djokovic, che nel Quebec non ci sono neppure andati.

Badosa, gli scatti da una clinica spaventano i fan

Nel frattempo dall’altra parte del mondo, in Spagna soprattutto, c’è ansia per Paula Badosa che su Instagram ha pubblicato un post sibillino – “Solo un piccolo aggiornamento sulla mia vita” – in cui sembra riepilogare quanto accaduto negl ultimi giorni. L’ex di Stefanos Tsitsipas, con cui s’è lasciata in modo burrascoso, tra i vari scatti ne ha postati alcuni da un ospedale, o comunque da una struttura sanitaria, senza fornire ulteriori specificazioni. Badosa nelle altre foto appare serena o sorridente, ma ciò nonostante parecchi fan le hanno chiesto se fosse tutto a posto. L’ultima comparsata di Badosa sul campo risale al torneo di Amburgo, in cui ha ceduto nei quarti all’egiziana Mayar Sherif.