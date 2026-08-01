Montreal senza Sinner e Alcaraz, occasione da sfruttare per Cobolli e Musetti. Il Canada snobba Tsitsipas, che polemica

Tutto pronto per il Masters 1000 che si gioca sul cemento, alla vigilia a far discutere sono state le assenze: quelle di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic ma con la pubblicazione del tabellone è ora di far parlare il campo

Per il secondo anno consecutivo il Masters 1000 in Canada ha fatto parlare di sé soprattutto per gli assenti più che per quelli che saranno in campo. I forfait di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono stati l’argomento di discussione delle ultime settimane post Wimbledon, ma ora con la pubblicazione del tabellone principale è il momento di fare parlare il campo e l’Italia nutre grandi speranze soprattutto con Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti.

Cobolli e Musetti: occasione in Canada

Sono 7 gli azzurri nel tabellone principale con Flavio Cobolli che entra come numero 6. Il romano vuole provare a fare bene ed attende l’esito dell’incontro tra Yannick Hanfmann e un qualificato per conoscere il suo primo avversario. Al terzo turno potrebbe incrociare Etcheverry (non uno specialità del cemento) e nei quarti Augers-Aliassime. Più complicato il percorso di Lorenzo Musetti che al secondo turno troverà uno tra lo spagnolo Landaluce e un qualificato, mentre al turno successivo ci potrebbe essere un nuovo confronto contro Jodar dopo la sconfitta di stanotte a Washington. Nonostante il ko però il toscano è sembrato in crescita nel torneo americano e soprattutto finalmente i problemi fisici sembrano alle spalle.

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Dal secondo turno ci saranno anche Luciano Darderi che aspetta il vincente tra il canadese Diallo e un qualificato, e Arnaldi che invece troverà uno tra l’ungherese Maroszan e un atleta proveniente dalle qualificazioni. Comincia subito il percorso per Matteo Berrettini che trova subito Navone, mentre Bellucci se la vedrà con l’argentino Baez e per Sonego c’è subito una sfida molto complicata con l’olandese Griekspoor.

I grandi protagonisti a Montreal

Ovviamente il favorito numero 1 dopo la vittoria al Roland Garros e la finale a Wimbledon sarà Sascha Zverev. Il tedesco è il numero uno del seeding e su di lui ricadono i favori del pronostico ma il suo percorso non sarà semplice. Sono tanti gli atleti che provano a mettersi in luce dopo una stagione che per qualcuno ha avuto più alti che bassi. Nella stessa porzione di tabellone di Zverev c’è anche Taylor Fritz che ha pagato i problemi al ginocchio che lo stanno tormentando sin da inizio 2026. Cercano una prestazione importante anche Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz con il polacco che vuole scalare anche altre posizioni. Nella porzione bassa del tabellone le attenzioni sono invece tutte per l’idolo di casa Felix Auger-Aliassime ma meritano considerazione per la vittoria finale anche Alex de Minaur, Arthur Fils e Andrey Rublev.

Tsitsipas, snobbato: ci prova dalle qualificazioni

Nonostante un tabellone ehe è stato rivoluzionato da tanti forfait importanti, gli organizzatori del torneo di Montreal sembrano aver bocciato Stefanos Tsitsipas. Il greco ha avuto vero e proprio crollo in classifica, ora si trova alla posizione numero 51 ma al momento delle entry list (e prima della vittoria del torneo di Gstaad) era solo 81. Per lui però nessun trattamento di favore, gli organizzatori non gli hanno accordato una wild card che molti si aspettavano e dovrà provare a farsi strada in modo per lui insolito, dalle qualificazioni. Ma in Canada sembrano in generale poco inclini a fare sconti visto che a partire dalle qualificazioni sarà anche l’australiano Alexey Popyrin che nel 2024 aveva vinto il torneo.