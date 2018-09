Monza, a Berlusconi il 70%

Svolta societaria sempre più vicina a Monza. Il presidente Nicola Colombo ha confermato che l'affare è ormai chiuso: "È in corso l’esame dei conti societari e, se dovesse andare a buon fine, Berlusconi e Galliani acquisiranno il 70% delle quote del Monza. Io rimarrò in società con il 30% e presidente", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

"Sento già parlare di Serie A, ma alla squadra ho raccomandato di pensare prima di ogni cosa a fare bene in campionato". Decise le cariche:Galliani ad, Berlusconi presidente onorario.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 09:50