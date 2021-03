Monza, Adriano Galliani ancora ricoverato per il Covid

Pochi giorni fa, il Monza attraverso un comunicato ha avvisato i tifosi della positività al Coronavirus di Adriano Galliani: “A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell’ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L’Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio”.

Dopo quasi due settimane, l’amministratore delegato del club lombardo è ancora alle prese con il Covid ed è stato ricoverato nuovamente per precauzione.

OMNISPORT | 11-03-2021 15:09