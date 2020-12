Monza, arriva un rinforzo dalla Serie A

Prosegue l’opera di rinforzo del Monza, al lavoro in sede di mercato a pochi giorni dall’apertura ufficiale della finestra di gennaio: il club brianzolo, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, ha praticamente chiuso la trattativa per Matteo Scozzarella, centrocampista 32enne attualmente in forza al Parma.

Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, Scozzarella ha esordito tra i professionisti con il Portogruaro, ottenendo nel 2010 la storica promozione in B dei veneti. Da allora ha poi vestito le maglie di Juve Stabia, Ternana, Spezia e Trapani, prima di passare al Parma nel gennaio 2017 e ottenere la doppia promozione dalla Serie C. Per lui, ora, si profila una nuova avventura in uno dei club più ambiziosi della cadetteria.

OMNISPORT | 29-12-2020 21:45