Monza-Avellino 8 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23ª giornata: allo U-Power Stadium di Monza, domenica 8 febbraio 2026 alle 15:00, va in scena Monza–Avellino. I brianzoli sono 3° con 44 punti (13 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 34 gol fatti, 18 subiti) e puntano a consolidare l’assalto alla vetta; i lupi sono 12° a quota 28 (7 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 27 gol segnati, 35 incassati) e cercano ossigeno per la corsa salvezza. Una sfida che incrocia ambizioni d’alta classifica e necessità di continuità: Monza solido in casa, Avellino chiamato al colpo lontano dall’Irpinia.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Monza-Avellino
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Monza e Avellino
Le ultime partite giocate
Monza arriva in buona salute: 10 punti nelle ultime 5, con tre vittorie e l’inerzia del momento. Avellino è altalenante (7 punti), capace di lampi ma anche di passaggi a vuoto, soprattutto in trasferta. Il trend suggerisce un Monza capace di fare ritmo e un Avellino pronto a colpire negli spazi.
|Monza
|ok
|ko
|x
|ok
|ok
|Avellino
|x
|ok
|ko
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Monza ha totalizzato 10 punti, mentre l’Avellino ne ha raccolti 7. Questo il dettaglio dei risultati:
- Monza
Modena-Monza 1-2; Virtus Entella-Monza 1-0; Monza-Frosinone 2-2; Monza-Pescara 3-0; Calcio Padova-Monza 1-2
- Avellino
Bari-Avellino 1-1; Avellino-Sampdoria 2-1; Avellino-Carrarese 1-2; Spezia-Avellino 1-0; Avellino-Cesena 3-1
L’arbitro di Monza-Avellino
La gara sarà diretta dal signor Livio Marinelli. Assistenti: NIEDDA – PRESSATO. IV ufficiale: ANDENG TONA MBEI. Al VAR DI PAOLO, AVAR VOLPI. Nel 2025/26 Marinelli ha arbitrato 5 partite di Serie B: 1 rigore assegnato, 25 ammonizioni, 2 doppie ammonizioni e 2 rossi diretti (media 5,8 cartellini a gara).
Informazioni interessanti sul match
Un incrocio dal profumo di storia e ambizioni. Monza e Avellino tornano a sfidarsi con obiettivi diversi ma uguale fame di punti: i brianzoli, imbattuti in casa da inizio ottobre, hanno spinto forte nelle ultime settimane e vogliono capitalizzare il fattore U-Power. I lupi, invece, alternano prove solide a qualche blackout, pagando più del dovuto in fase difensiva. I precedenti raccontano equilibrio, con l’Avellino avanti nel totale e il Monza mai battuto tra le mura amiche contro i campani. Occhi sui duelli chiave: la pressione alta dei brianzoli, seconda in Serie B per tiri nati da recupero offensivo, contro le ripartenze irpine. Sul fronte individuale, il momento di Tommaso Biasci è scintillante, mentre Agustín Álvarez ha già colpito all’andata e può essere l’ago della bilancia. La gestione delle palle inattive e la disciplina (cartellini e falli) potrebbero indirizzare una sfida che promette intensità e dettagli decisivi.
- Nei 9 precedenti in Serie B: 2 vittorie Monza, 4 Avellino, 3 pareggi. I campani non hanno mai infilato due successi di fila contro i brianzoli.
- Monza imbattuto in casa contro l’Avellino in Serie B: 2 vittorie e 2 pareggi, ultimo X nel 1990.
- Da inizio ottobre il Monza non perde in casa: 6 vittorie e 2 pareggi, solo il Venezia ha fatto meglio nel periodo.
- Monza in slancio: due successi consecutivi dopo un periodo più ondivago (3N, 2P nelle sette gare precedenti).
- Avellino ha incassato gol in ciascuna delle ultime 8: difesa da registrare per alzare l’asticella.
- Nelle ultime 7 trasferte i lupi hanno alternato gare a secco e con una sola rete: 1V, 2N, 4P (compreso lo 0-1 con lo Spezia).
- Pressione alta efficace: Monza a quota 27 tiri dopo recupero offensivo (2° in B); Avellino a 11.
- Agustín Álvarez ha segnato 4 gol in campionato e ha colpito all’andata: l’Avellino può diventare la sua prima vittima “doppia”.
- Forma top: dalla 17ª giornata Tommaso Biasci ha prodotto 6 gol e 2 assist, otto partecipazioni su 12 totali nelle ultime sei.
- Curiosità: il Monza non pareggia contro neopromosse dal 16 gennaio 2022; striscia aperta di 5V e 5P con queste avversarie.
Le statistiche stagionali di Monza e Avellino
Il Monza segna di più (34 a 27) e subisce molto meno (18 a 35), con 8 clean sheet contro i 3 dell’Avellino. Possesso: 53,7% brianzoli vs 50,5% irpini. Precisione al tiro: 45,74% Monza, 49,36% Avellino. Disciplina: 51 gialli e 2 rossi Monza; 49 gialli e 4 rossi Avellino. Numeri che indicano un Monza più equilibrato nelle due fasi e un’Avellino più dipendente dagli episodi.
Giocatori: capocannonieri Monza a quota 4 reti (pari merito: Dany Mota, Agustín Álvarez, Samuele Birindelli); per l’Avellino guida Tommaso Biasci con 10. Assist: Monza in vetta con Patrick Ciurria e Paulo Azzi (3) mentre per l’Avellino svetta Dimitrios Sounas (4). Più ammonito Monza: Keita Baldé (9); Avellino: Alessandro Fontanarosa (7). Espulsioni Avellino (1 a testa): Luca Palmiero, Andrea Cagnano, Patrick Enrici. Clean sheet portieri: Demba Thiam (Monza) 8; Avellino 3 complessivi (tra Giovanni Daffara e Antony Iannarilli).
|Monza
|Avellino
|Partite giocate
|22
|22
|Vittorie
|13
|7
|Pareggi
|5
|7
|Sconfitte
|4
|8
|Gol segnati
|34
|27
|Gol subiti
|18
|35
|Possesso palla %
|53,7
|50,5
|Precisione tiri %
|45,74
|49,36
|Clean sheet
|8
|3
|Cartellini gialli
|51
|49
|Cartellini rossi
|2
|4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Monza-Avellino?
-
Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 15:00 (23ª giornata di Serie B 2025-26).
- Dove si gioca Monza-Avellino?
-
Allo U-Power Stadium di Monza.
- Chi è l’arbitro di Monza-Avellino?
-
Livio Marinelli. Assistenti: Niedda e Pressato; IV: Andeng Tona Mbei; VAR: Di Paolo; AVAR: Volpi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.