Monza-Avellino 8 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Monza-Avellino

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Serie B 2025-26, 23ª giornata: allo U-Power Stadium di Monza, domenica 8 febbraio 2026 alle 15:00, va in scena Monza–Avellino. I brianzoli sono 3° con 44 punti (13 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 34 gol fatti, 18 subiti) e puntano a consolidare l’assalto alla vetta; i lupi sono 12° a quota 28 (7 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 27 gol segnati, 35 incassati) e cercano ossigeno per la corsa salvezza. Una sfida che incrocia ambizioni d’alta classifica e necessità di continuità: Monza solido in casa, Avellino chiamato al colpo lontano dall’Irpinia.

Le ultime partite giocate

Monza arriva in buona salute: 10 punti nelle ultime 5, con tre vittorie e l’inerzia del momento. Avellino è altalenante (7 punti), capace di lampi ma anche di passaggi a vuoto, soprattutto in trasferta. Il trend suggerisce un Monza capace di fare ritmo e un Avellino pronto a colpire negli spazi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Monza ok ko x ok ok Avellino x ok ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Monza ha totalizzato 10 punti, mentre l’Avellino ne ha raccolti 7. Questo il dettaglio dei risultati:

Monza

Modena-Monza 1-2; Virtus Entella-Monza 1-0; Monza-Frosinone 2-2; Monza-Pescara 3-0; Calcio Padova-Monza 1-2

Avellino

Bari-Avellino 1-1; Avellino-Sampdoria 2-1; Avellino-Carrarese 1-2; Spezia-Avellino 1-0; Avellino-Cesena 3-1

L’arbitro di Monza-Avellino

La gara sarà diretta dal signor Livio Marinelli. Assistenti: NIEDDA – PRESSATO. IV ufficiale: ANDENG TONA MBEI. Al VAR DI PAOLO, AVAR VOLPI. Nel 2025/26 Marinelli ha arbitrato 5 partite di Serie B: 1 rigore assegnato, 25 ammonizioni, 2 doppie ammonizioni e 2 rossi diretti (media 5,8 cartellini a gara).

Informazioni interessanti sul match

Un incrocio dal profumo di storia e ambizioni. Monza e Avellino tornano a sfidarsi con obiettivi diversi ma uguale fame di punti: i brianzoli, imbattuti in casa da inizio ottobre, hanno spinto forte nelle ultime settimane e vogliono capitalizzare il fattore U-Power. I lupi, invece, alternano prove solide a qualche blackout, pagando più del dovuto in fase difensiva. I precedenti raccontano equilibrio, con l’Avellino avanti nel totale e il Monza mai battuto tra le mura amiche contro i campani. Occhi sui duelli chiave: la pressione alta dei brianzoli, seconda in Serie B per tiri nati da recupero offensivo, contro le ripartenze irpine. Sul fronte individuale, il momento di Tommaso Biasci è scintillante, mentre Agustín Álvarez ha già colpito all’andata e può essere l’ago della bilancia. La gestione delle palle inattive e la disciplina (cartellini e falli) potrebbero indirizzare una sfida che promette intensità e dettagli decisivi.

Nei 9 precedenti in Serie B: 2 vittorie Monza , 4 Avellino , 3 pareggi. I campani non hanno mai infilato due successi di fila contro i brianzoli.

, 4 , 3 pareggi. I campani non hanno mai infilato due successi di fila contro i brianzoli. Monza imbattuto in casa contro l’ Avellino in Serie B: 2 vittorie e 2 pareggi, ultimo X nel 1990.

imbattuto in casa contro l’ in Serie B: 2 vittorie e 2 pareggi, ultimo X nel 1990. Da inizio ottobre il Monza non perde in casa: 6 vittorie e 2 pareggi, solo il Venezia ha fatto meglio nel periodo.

non perde in casa: 6 vittorie e 2 pareggi, solo il Venezia ha fatto meglio nel periodo. Monza in slancio: due successi consecutivi dopo un periodo più ondivago (3N, 2P nelle sette gare precedenti).

in slancio: due successi consecutivi dopo un periodo più ondivago (3N, 2P nelle sette gare precedenti). Avellino ha incassato gol in ciascuna delle ultime 8: difesa da registrare per alzare l’asticella.

ha incassato gol in ciascuna delle ultime 8: difesa da registrare per alzare l’asticella. Nelle ultime 7 trasferte i lupi hanno alternato gare a secco e con una sola rete: 1V, 2N, 4P (compreso lo 0-1 con lo Spezia).

Pressione alta efficace: Monza a quota 27 tiri dopo recupero offensivo (2° in B); Avellino a 11.

a quota 27 tiri dopo recupero offensivo (2° in B); a 11. Agustín Álvarez ha segnato 4 gol in campionato e ha colpito all’andata: l’ Avellino può diventare la sua prima vittima “doppia”.

ha segnato 4 gol in campionato e ha colpito all’andata: l’ può diventare la sua prima vittima “doppia”. Forma top: dalla 17ª giornata Tommaso Biasci ha prodotto 6 gol e 2 assist, otto partecipazioni su 12 totali nelle ultime sei.

ha prodotto 6 gol e 2 assist, otto partecipazioni su 12 totali nelle ultime sei. Curiosità: il Monza non pareggia contro neopromosse dal 16 gennaio 2022; striscia aperta di 5V e 5P con queste avversarie.

Le statistiche stagionali di Monza e Avellino

Il Monza segna di più (34 a 27) e subisce molto meno (18 a 35), con 8 clean sheet contro i 3 dell’Avellino. Possesso: 53,7% brianzoli vs 50,5% irpini. Precisione al tiro: 45,74% Monza, 49,36% Avellino. Disciplina: 51 gialli e 2 rossi Monza; 49 gialli e 4 rossi Avellino. Numeri che indicano un Monza più equilibrato nelle due fasi e un’Avellino più dipendente dagli episodi.

Giocatori: capocannonieri Monza a quota 4 reti (pari merito: Dany Mota, Agustín Álvarez, Samuele Birindelli); per l’Avellino guida Tommaso Biasci con 10. Assist: Monza in vetta con Patrick Ciurria e Paulo Azzi (3) mentre per l’Avellino svetta Dimitrios Sounas (4). Più ammonito Monza: Keita Baldé (9); Avellino: Alessandro Fontanarosa (7). Espulsioni Avellino (1 a testa): Luca Palmiero, Andrea Cagnano, Patrick Enrici. Clean sheet portieri: Demba Thiam (Monza) 8; Avellino 3 complessivi (tra Giovanni Daffara e Antony Iannarilli).

Monza Avellino Partite giocate 22 22 Vittorie 13 7 Pareggi 5 7 Sconfitte 4 8 Gol segnati 34 27 Gol subiti 18 35 Possesso palla % 53,7 50,5 Precisione tiri % 45,74 49,36 Clean sheet 8 3 Cartellini gialli 51 49 Cartellini rossi 2 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Monza-Avellino? Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 15:00 (23ª giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Monza-Avellino? Allo U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Avellino? Livio Marinelli. Assistenti: Niedda e Pressato; IV: Andeng Tona Mbei; VAR: Di Paolo; AVAR: Volpi.