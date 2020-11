Monza avvisato, il Frosinone è un bunker

Primo confronto in Serie B tra Monza e Frosinone. La sfida, oltre che il primo confronto diretto tra Christian Brocchi e Alessandro Nesta, compagni al Milan, metterà di fronte due delle favorite per la promozione in Serie B.

Ciociari in gran forma, con quattro successi nelle ultime cinque partite di Serie B, dopo aver ottenuto solo un successo nelle precedenti 13 gare di campionato.

I giallazzurri proveranno a fare leva sulla grinta di Raffaele Maiello, il giocatore che ha vinto più contrasti nell’attuale Serie B, 14 sui 18 effettuati, e sull’impermeabilità della propria porta, imbattuta da cinque partite.

Considerando anche la scorsa Serie B, infatti, Francesco Bardi è il portiere che conta più clean sheet (21 in 47 partite) e cinque di questi sono arrivati nelle ultime cinque partite del campionato in corso.

Un problema in più per il Monza, che ha dimostrato di essere letale nell’area di rigore altrui avendo già ottenuto quattro tiri dal dischetto in campionato.

I brianzoli inseguono il secondo successo di fila in B, cosa che non si verifica dal marzo 2001: in caso di risultato positivo i biancorossi eguaglierebbero lo score di una sola sconfitta nelle prime sei partite disputate. L’ultima volta è successo nella stagione 1988-’89.

