Monza avvisato: la Reggina parte bene

Sfida tra neopromosse ambiziose nella nona giornata di Serie B. Al “Brianteo” si affrontano Monza e Reggina, reduci da un inizio di campionato al di sotto delle aspettative.

La crisi sta attanagliando in particolare i calabresi, reduci da tre sconfitte consecutive e ai margini della zona retrocessione.

Il Monza ha vinto solo una delle ultime otto partite di Serie B contro la Reggina, compresi i due pareggi nei due scontri più recenti contro la formazione calabrese nella stagione 1998-99. Dopo aver perso la prima sfida interna in B contro i calabresi, nel 1965, il Monza è stato sconfitto solo una volta nelle successive 10 partite casalinghe contro gli amaranto in cadetteria.

Si affronteranno due delle squadre con il maggior possesso palla in tutto il campionato: Monza (55%) e Reggina (55.5%) sono dietro solo alla Reggiana con il 57.5%.

Il Monza dovrà fare attenzione alle partenze della Reggina: nessuna squadra infatti ha realizzato più reti rispetto a quella di Toscano nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie B, parziale in cui i calabaresi non hanno ancora subito reti.

Sfida particolare per Antonino Barillà, alla prima gara in B contro la squadra della sua città, quella nella quale ha disputato 136 partite tra i cadetti, mettendo a segno dieci reti.

OMNISPORT | 27-11-2020 18:02