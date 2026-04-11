Monza-Bari 11 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 34a giornata. Numeri, trend, curiosità e confronto statistiche per capire la partita Monza-Bari: orario, arbitro, precedenti e stato di forma.

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Monza–Bari accende la 34a giornata di Serie B: si gioca sabato 11 aprile 2026 alle 19:30 all’U-Power Stadium di Monza. Testa-coda dal peso specifico enorme: i brianzoli sono 3° con 66 punti in 33 gare (19 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 51 gol fatti, 27 subiti), i pugliesi 17° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 15 sconfitte; 33 segnati, 51 incassati). Per il Monza è partita da grande ambizione, per il Bari un vero scontro salvezza: difesa d’acciaio contro bisogno urgente di punti.

Le ultime partite giocate

Il momento recente racconta di un Monza solido ma non sempre cinico: tre pareggi in serie, poi una vittoria convincente e uno scivolone esterno. Il Bari alterna colpi pesanti in casa a stop bruschi lontano dal San Nicola. Equilibrio e dettagli faranno la differenza: i brianzoli concedono poco, i pugliesi devono ridurre gli sbandamenti difensivi.

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Monza ko ok x x x Bari ko ok ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Monza ha raccolto 6 punti, il Bari 6. Dettaglio risultati:

Monza : Spezia-Monza 4-2; Monza-Palermo 3-0; Reggiana-Monza 0-0; Monza-Venezia 1-1; Catanzaro-Monza 1-1

: Spezia-Monza 4-2; Monza-Palermo 3-0; Reggiana-Monza 0-0; Monza-Venezia 1-1; Catanzaro-Monza 1-1 Bari: Pescara-Bari 4-0; Bari-Reggiana 4-1; Frosinone-Bari 2-1; Bari-Carrarese 0-3; Bari-Modena 3-1

L’arbitro di Monza-Bari

La gara sarà diretta da Federico La Penna (Roma). In questa Serie B 2025/26 ha arbitrato 4 partite: 129 falli fischiati, 14 ammonizioni, 1 doppia ammonizione, 1 espulsione diretta, nessun rigore concesso. Al VAR ci sarà Baroni. Squadra arbitrale completa qui sotto.

Arbitro : LA PENNA (Federico)

: (Federico) Assistenti : Passeri – Zezza

: Passeri – Zezza IV : Ramondino

: Ramondino VAR : Baroni

: Baroni AVAR: Di Vuolo

Statistiche interessanti

È sfida dal sapore storico e tattico. Il Monza non batte il Bari da quattro gare in B, ma arriva con la miglior retroguardia del torneo (27 gol subiti) e un dato eloquente: più punti recuperati da svantaggio di chiunque (18). I pugliesi devono invertire la rotta esterna dopo i recenti k.o.: sprazzi brillanti in casa, fatica fuori. All’andata decise un pari con reti e un segnale: Gabriele Moncini vede la porta contro i brianzoli. In casa Monza spinge con qualità e pazienza, affidandosi alla leadership di Matteo Pessina e ai movimenti di Andrea Petagna, mentre il Bari punta su ripartenze e palle inattive, cercando la profondità. Numeri alla mano: possesso favorevole ai brianzoli, precisione al tiro superiore e più clean sheet; i pugliesi replicano con intensità nei duelli, tanti cross e la capacità di restare in partita. Una gara che oppone certezze difensive e gestione del ritmo a necessità di punti e verticalità: può bastare un dettaglio — una palla inattiva o un’accelerazione — per indirizzare il verdetto.

Monza imbattuto a lungo in casa contro molte rivali: con il Bari non vince da quattro incroci in B, ma difende con numeri d’élite.

imbattuto a lungo in casa contro molte rivali: con il non vince da quattro incroci in B, ma difende con numeri d’élite. Ultimo Monza – Bari di campionato a Monza vinto dai pugliesi: 0-1, 30 gennaio 1994. Obiettivo brianzolo: sfatare il tabù.

– di campionato a Monza vinto dai pugliesi: 0-1, 30 gennaio 1994. Obiettivo brianzolo: sfatare il tabù. Bari reduce da due sconfitte esterne contro retrocesse: può arrivare a tre k.o. di fila fuori casa contro questo tipo di avversarie.

reduce da due sconfitte esterne contro retrocesse: può arrivare a tre k.o. di fila fuori casa contro questo tipo di avversarie. Monza con 27 gol subiti dopo 33 turni: miglior dato del torneo, in linea con stagioni storiche del club in cadetteria.

con 27 gol subiti dopo 33 turni: miglior dato del torneo, in linea con stagioni storiche del club in cadetteria. Punti da rimonta: Monza 18, Bari 8. I brianzoli non mollano mai dopo lo svantaggio.

18, 8. I brianzoli non mollano mai dopo lo svantaggio. Matteo Pessina : 2 rigori a segno nelle ultime due uscite; cerca la terza gara consecutiva in gol in B.

: 2 rigori a segno nelle ultime due uscite; cerca la terza gara consecutiva in gol in B. Gabriele Moncini è a quota 9 reti e all’andata ha segnato al Monza: mira la doppia cifra stagionale.

Le statistiche stagionali di Monza e Bari

Il confronto dice Monza più continuo: 51 gol segnati e appena 27 incassati, possesso 53,5%, precisione al tiro 46,2% e ben 13 clean sheet. Il Bari produce meno (33 gol), subisce di più (51), ma resta competitivo nei duelli e nel volume di cross: possesso 47,7%, tiri nello specchio al 41,7%. Pressioni: PPDA 11,0 per i brianzoli, 12,7 per i pugliesi. Punti da rimonta: 18 a 8 per il Monza.

Focus giocatori: capocannoniere Monza Andrea Petagna (7), top assist Paulo Azzi (6), più ammonito Keita Baldé (9), più espulso Armando Izzo (2 rossi); tra i pali, Demba Thiam a 13 clean sheet. Nel Bari guida la classifica marcatori Gabriele Moncini (9), top assist Mehdi Dorval (6), più ammonito Kevin Piscopo (6), espulsioni per Dimitrios Nikolaou, Alessandro Tripaldelli e Nicola Bellomo (1 a testa). In porta, Michele Cerofolini a 6 clean sheet.

Monza Bari Partite giocate 33 33 Vittorie 19 8 Pareggi 9 10 Sconfitte 5 15 Gol fatti 51 33 Gol subiti 27 51 Possesso palla (%) 53,5 47,7 Precisione tiri in porta (%) 46,18 41,73 Clean sheet 13 6 PPDA (pressione) 11,0 12,7 Punti da rimonta 18 8 Cartellini gialli (totale) 61 63 Cartellini rossi (totale) 6 3 Capocannoniere Andrea Petagna 7 Gabriele Moncini 9 Top assist Paulo Azzi 6 Mehdi Dorval 6 Portiere: clean sheet Demba Thiam 13 Michele Cerofolini 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Monza-Bari e a che ora? Sabato 11 aprile 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Monza-Bari? All’U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Bari? L’arbitro è Federico La Penna; assistenti Passeri e Zezza, IV Ramondino, VAR Baroni, AVAR Di Vuolo.