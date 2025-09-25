Monza, l'era Berlusconi è finita: chi sono i nuovi proprietari. Galliani annuncia l'addio, tornerà al Milan

Il fondo americano ha rilevato l'80% delle quote da Fininvest, che conserverà il 20% fino a giugno prima dii uscire di scena. La scelta di Galliani: no alla presidenza

Ora è ufficiale: il Monza è stato ceduto. Si tratta di un’operazione che ha un enorme impatto sul calcio italiano. Perché segna la fine dell’era Berlusconi e spiana la strada al romantico ritorno di Adriano Galliani al Milan.

Monza ceduto: i Berlusconi lasciano il calcio

Ora è ufficiale: il Monza, che Silvio Berlusconi e Galliani avevano portato in Serie A per la prima volta nella sua lunga storia, è stato ceduto. L’operazione è stata definita questa mattina e annunciata in una nota: “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025”.

Da quanto si apprende, la nuova proprietà ha rilevato l’80% delle azioni, con Fininvest “che resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026”. Dunque, sono gli ultimi mesi del gruppo Berlusconi nel calcio, prima del definitivo addio.

Chi sono i nuovi proprietari

Il fondo americano Beckett Layne Ventures vanta un portafoglio da oltre 10 miliardi di dollari, come spiegato da Il Sole 24 Ore. Il calcio va ad aggiungersi a interessi che toccano già diversi settori, come quelli dell’intrattenimento (Epic Games e Samba TV) e delle bevande (Mijenta Tequila). Monza è una scommessa che può rivelarsi vincente non solo per la sua vicinanza a Milano, ma anche e soprattutto per la visibilità di cui gode grazie al Gran Premio di Formula 1.

“Oggi entriamo in una nuova fase di questa entusiasmante sfida e nel farlo avvertiamo tutta la responsabilità che deriva dalla gestione di un bene così prezioso come il Monza” hanno dichiarato Brandon Berger e Lauren Crampsie, partner di Beckett Layne Ventures. “Sentiamo il dovere di garantire serietà e impegno. Siamo impazienti di intraprendere iniziative e promuovere progetti mirati alla crescita del Monza, con l’obiettivo di riportare quanto prima la squadra sui palcoscenici che merita”.

Galliani dice no alla presidenza: tornerà al Milan

Del nuovo Monza non farà più parte Galliani, che ha deciso di non accettare l’incarico di presidente che gli era stato offerto per fare da ponte tra vecchia e nuova proprietà. “Una scelta difficile per me che sono nato e cresciuto a Monza. Ma presa per lasciare la massima libertà al nuovo management e dedicarmi alle attività in cui sono impegnato”.

Tra queste, potrebbe esserci presto il Milan. Già, al ‘condor’ è stato proposto di tornare a casa nel ruolo di super consulente. A RedBird serve una figura d’esperienza e di caratura mondiale per aumentare l’appeal del club al di fuori dei confini nazionali: i segnali portano a tutti a via Aldo Rossi.