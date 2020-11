Monza, Berlusconi: "Voglio Europa e scudetto"

Il presidente del Monza Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Che tempo che fa’ ha parlato delle sue ambizioni come presidente del club brianzolo: “La mia squadra in questo avvio di stagione è stata penalizzata molto dal Coronavirus, il nostro obiettivo comunque è quello di andare in serie A”.

L’ex Premier poi si spinge oltre: “Una volta raggiunto questo traguardo, penseremo all’Europa e, chissà, anche allo scudetto”. Sul Milan: “Sono felice che sia in testa al campionato, puntando su giovani di grande talento”.

“La situazione in cui ci troviamo in Italia è di emergenza, ma la salute di tutti, anche di chi lavora nel calcio, viene prima di tutto”, ha spiegato Berlusconi.

OMNISPORT | 08-11-2020 22:03