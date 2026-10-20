Monza-Cagliari, moviola: Kouadio, Varela e Robinson, le esultanze speciali dopo i gol

La prova dell’arbitro varesino Calzavara al Brianteo nel posticipo della settima giornata di serie A analizzata ai raggi X, tre gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata di tutto riposo per l’arbitro varesino Andrea Calzavara nel posticipo della settima giornata di serie A: il Var non è mai dovuto intervenire, corrette le ammonizioni comminate, vediamo cosa è successo al Brianteo.

Monza-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ rischia grosso Carboni con un intervento duro su Mendy nei pressi del centrocampo: Calzavara richiama il difensore monzese senza ammonirlo. Al 33′ scintille tra Carboni e Nzola, l’arbitro non interviene ed aspetta che si calmino da soli. Al 40′ assist di Mota e scatto di Kouadio, che davanti a Caprile non sbaglia. Il giocatore, convocato anche dal ct Mancini in Nazionale, festeggia il suo primo gol in A con un singolare balletto e poi con un’esultanza particolare, ha incrociato le mani mimando una “lettera” con le dita, una dedica speciale alla sua famiglia, e si è portato l’indice alla bocca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La bandierina per Robinson

Regolare al 47’ il raddoppio di Varela: anche lui, assieme all’autore dell’assist di Ondoa, si lascia andare a un’esultanza speciale dopo l’abbraccio con i compagni, mimando una testa che scoppia di gioia. Valido al 66’ anche il tris firmato da Robinson che per esultare si appoggia alla bandierina, prima di essere festeggiato dai compagni.

Il poker di Varela

Primo giallo al 76′, è per Winks per un fallo su Ondoa. Al 79′ il Monza fa poker: Robinson si porta al limite e con un sinistro radente centra il palo, ma la palla sbuca verso Varela, che a porta vuota non può sbagliare. All’82’ scintille Fadera-Birindelli dopo un contatto: giallo per entrambi. Dopo il recupero finisce 4-0.

Chi è l’arbitro Calzavara

Arbitro classe ’93 della sezione di Varese, Andrea Calzavara ha arbitrato poco in A: è stato promosso dopo 65 designazioni in Serie C a partire dalla stagione 2020/21. Praticamente una certezza per la categoria, tanto da dirigere sia il playout di ritorno tra Foggia e Messina, terminato 1-0 in favore dei pugliesi, che la finale che ha consegnato la promozione al Pescara. Nei playoff di Serie C, inoltre, ha avuto modo di sperimentare per la prima volta il VAR. La prima occasione è arrivata proprio tra Pescara e Ternana, quando l’unica rete degli umbri fu convalidata proprio dopo un check per la posizione di De Boer. Ultima uscita in A in Frosinone-Sassuolo.

I precedenti con le due squadre

Solo un precedente tra Calzavara e il Cagliari che risale proprio alla prima uscita stagionale dei rossoblù in Coppa Italia contro l’Arezzo (1-0 con la rete su rigore di Alessandro Deiola). Nessun precedente invece con i brianzoli.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Scatragli con Pairetto IV uomo, Aureliano al Var e Di Vuolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Winks, Fadera, Birindelli