Monza-Carrarese 20 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 17a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Monza-Carrarese

Al U-Power Stadium di Monza, sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00, va in scena Monza–Carrarese, match della 17a giornata di Serie B. I brianzoli sono 2° con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte; 21 gol fatti, 12 subiti), i toscani 13° a quota 19 (4 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 23 reti segnate, 25 incassate). Sfida tra ambizioni di vertice e obiettivo salvezza: il Monza vuole restare in scia alla capolista, la Carrarese cerca punti pesanti lontano da casa.

Le ultime partite giocate

Il momento racconta di un Monza solido che, dopo una lunga striscia vincente, ha ritrovato equilibrio: due successi, due pareggi e un ko nelle ultime cinque. La Carrarese ha alzato la testa nell’ultimo turno, ma in trasferta l’inerzia resta complicata. Forma e inerzia dicono brianzoli favoriti, con i toscani chiamati a una prova di coraggio e attenzione.

Monza ok ok x x ko Carrarese x x ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Monza ha raccolto 8 punti, la Carrarese 5. Dettaglio dei risultati:

Monza

Pescara-Monza 0-2; Monza-Cesena 1-0; Juve Stabia-Monza 2-2; Monza-Südtirol 1-1; Venezia-Monza 2-0

Carrarese

Südtirol-Carrarese 1-1; Carrarese-Reggiana 0-0; Palermo-Carrarese 5-0; Sampdoria-Carrarese 3-2; Carrarese-Virtus Entella 3-1

L’arbitro di Monza-Carrarese

Dirige Daniele Perenzoni (Rovereto). Al VAR Paterna, AVAR Prenna; assistenti Di Giacinto e Zezza; IV ufficiale Di Marco. In questa Serie B 2025/26 Perenzoni ha arbitrato 6 gare: 0 rigori concessi, 22 cartellini gialli e 2 rossi, media 4 ammonizioni a partita. In totale 165 falli fischiati e 19 fuorigioco: gestione severa ma lineare dei contrasti.

Arbitro: PERENZONI

Assistenti: DI GIACINTO – ZEZZA

– IV: DI MARCO

VAR: PATERNA

AVAR: PRENNA

Informazioni interessanti

Primo incrocio in assoluto tra Monza e Carrarese in Serie BKT: la sfida riaccende una storia che in campionato mancava dal 2019, quando in C finì 2-2. I brianzoli arrivano da un ruolino d’altissima quota, pur con una frenata recente dopo sette vittorie di fila: al U-Power Stadium tengono spesso la porta chiusa (solo 4 gol subiti in 8 gare interne). La matricola toscana ha ritrovato verve, ma fuori casa attraversa un passaggio complicato: tre ko nelle ultime quattro trasferte e otto reti incassate nelle ultime due. Numeri di gioco interessanti: il Monza produce tanto su azione (quota record di gol da open play) pur attaccando di rado in maniera “diretta”, mentre la Carrarese è più essenziale e sfrutta meglio le ripartenze verticali. Riflettori su Mirko Maric, a segno nell’ultima in casa, e su Fabio Abiuso, uomo-copertina gialloblù con cinque reti: due interpreti che possono cambiare l’inerzia in un lampo.

Primo duello in Serie BKT tra Monza e Carrarese ; l’ultimo precedente in campionato è il 2-2 del novembre 2019 in Serie C.

e ; l’ultimo precedente in campionato è il 2-2 del novembre 2019 in Serie C. Nei cinque incroci più recenti a Monza (in C), mai lo stesso risultato due volte di fila: due vittorie biancorosse, una gialloblù e due pari.

Dopo 7 successi consecutivi, il Monza ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 3: non arriva a 4 gare senza vittoria in B dal 2021.

ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 3: non arriva a 4 gare senza vittoria in B dal 2021. Difesa di ferro in casa: Monza ha concesso 4 reti in 8 gare interne, con 4 clean sheet; meglio solo la Juve Stabia.

ha concesso 4 reti in 8 gare interne, con 4 clean sheet; meglio solo la Juve Stabia. La Carrarese ha vinto l’ultima sfida dopo 2 pareggi e 4 ko: non centra due successi di fila in B dal 1948.

ha vinto l’ultima sfida dopo 2 pareggi e 4 ko: non centra due successi di fila in B dal 1948. Trasferte in salita: tre sconfitte nelle ultime quattro per la Carrarese (1N) e 8 gol incassati nelle due più recenti.

(1N) e 8 gol incassati nelle due più recenti. Il Monza ha segnato il 76% dei gol su azione (16/21): record nel torneo.

ha segnato il 76% dei gol su azione (16/21): record nel torneo. Attacchi diretti: Monza a quota 28 ma solo 1 gol da questa giocata; Carrarese meglio per efficacia (2 gol su 19).

a quota 28 ma solo 1 gol da questa giocata; meglio per efficacia (2 gol su 19). Mirko Maric ha segnato nell’ultima al U-Power Stadium : in B gli è già capitato di andare a bersaglio in due gare casalinghe di fila.

ha segnato nell’ultima al : in B gli è già capitato di andare a bersaglio in due gare casalinghe di fila. Fabio Abiuso già a 5 reti: tre nelle ultime due presenze; non ha mai segnato in tre gare consecutive in B.

Le statistiche stagionali di Monza e Carrarese

Possesso e controllo: Monza al 53,4% contro il 50,5% della Carrarese. Produzione offensiva simile per volume (155 tiri a 147) ma precisione leggermente migliore per i toscani (42,18% vs 40,00%). Difese a confronto: biancorossi solidi (12 gol subiti e 7 clean sheet), gialloblù più esposti (25 reti al passivo e 5 clean sheet). Disciplina: 34 gialli Monza, 39 Carrarese. Pressione: PPDA 11,2 contro 10,7.

Focus giocatori: per il Monza il miglior marcatore è Dany Mota (4) davanti a Armando Izzo e Agustín Álvarez (3). Miglior assist-man Dany Mota (2). Più ammoniti Keita Baldé e Samuele Birindelli (5); un rosso per Patrick Ciurria e Armando Izzo. In porta Demba Thiam vanta 7 clean sheet. Nella Carrarese comanda la classifica cannonieri Nicolás Schiavi (6) davanti a Fabio Abiuso (5); top assist Mattia Finotto (4). Più gialli per Julián Illanes (8). Tra i pali Marco Bleve ha collezionato 5 clean sheet.

Monza Carrarese Partite giocate 16 16 Vittorie 9 4 Pareggi 4 7 Sconfitte 3 5 Gol fatti 21 23 Gol subiti 12 25 Media gol subiti/partita 0,75 1,56 Possesso palla (%) 53,4 50,5 Tiri totali 155 147 Tiri in porta 62 62 Precisione tiri (%) 40,0 42,18 Clean sheet 7 5 Cartellini gialli 34 39 Cartellini rossi 2 n.d. Capocannoniere Dany Mota 4 Nicolás Schiavi 6 Top assistman Dany Mota 2 Mattia Finotto 4 Portiere (clean sheet) Demba Thiam 7 Marco Bleve 5

FAQ Quando e a che ora si gioca Monza-Carrarese? Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Monza-Carrarese? Allo U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Carrarese? Daniele Perenzoni; VAR Paterna, AVAR Prenna.