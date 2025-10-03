Monza-Catanzaro, dove vederla in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni, arbitro e statistiche

Monza–Catanzaro è la partita che apre la 7a giornata di Serie B 2025-26, in programma all’U-Power Stadium di Monza sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00. Partenza con qualche battuta d’arresto per il Monza che appare al momento 9° in classifica con 8 punti (6 gare: 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; gol 5 fatti e 5 subiti), mentre il Catanzaro occupa la 12° posizione con 6 punti (6 gare: 0 vittorie, 6 pareggi, 0 sconfitte; gol 6 fatti e 6 subiti). Una partita che vede contrapposte la solidità brianzola all’imbattibilità calabrese.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Monza-Catanzaro
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Monza e Catanzaro
- Dove vedere Monza-Catanzaro in tv o in streaming
Le ultime partite giocate
Monza e Catanzaro arrivano al match con risultati molto differenti, in queste prime giornate di campionato: i biancorossi hanno alternato successi a sconfitte, i giallorossi non hanno ancora realizzato i tre punti, accumulando solo pareggi.
|Monza
|x
|ko
|ok
|ko
|x
|Catanzaro
|x
|x
|x
|x
|x
Nelle ultime 5 partite il Monza ha raccolto 5 punti, il Catanzaro ne ha totalizzati 5 (tutti pareggi). Dettaglio risultati:
- Monza
- Bari – Monza 1-1
- Avellino – Monza 2-1
- Monza – Sampdoria 1-0
- Monza – Calcio Padova 0-1
- Empoli – Monza 1-1
- Catanzaro
- Spezia – Catanzaro 0-0
- Catanzaro – Carrarese 1-1
- Reggiana – Catanzaro 2-2
- Catanzaro – Juve Stabia 2-2
- Sampdoria – Catanzaro 0-0
L’arbitro di Monza-Catanzaro
Monza–Catanzaro si gioca all’U-Power Stadium di Monza; arbitro del match in programma nella città brianzola è il sig. Perri. Al VAR ci sarà Gualtieri, AVAR Pezzuto; assistenti Monaco e Laghezza; IV ufficiale Di Marco. Nella stagione 2025/26, in Serie B, Perri ha diretto 2 gare: 60 falli fischiati, 5 fuorigioco, 7 cartellini gialli, 0 rossi e nessun rigore concesso.
- Arbitro: Perri
- Assistenti: Monaco – Laghezza
- IV: Di Marco
- VAR: Gualtieri
- AVAR: Pezzuto
Informazioni interessanti sul match
Il Monza si presenta con numeri da squadra equilibrata: 5 gol fatti e 5 subiti in 6 giornate, due clean sheet e un possesso medio del 55,2%. In casa ha raccolto 6 punti in 3 partite, segno di una base solida all’U-Power Stadium. Il Catanzaro è ancora imbattuto ma ha pareggiato tutte le gare: 6 su 6, con altrettanti gol segnati e subiti. I calabresi amano gestire il pallone (61,6% di possesso) e arrivano spesso alla conclusione (57 tiri), ma convertono poco (10,53%). Con 2 clean sheet a testa, le difese potrebbero indirizzare l’inerzia del match, mentre i dettagli sulle palle inattive e la qualità dei cross (più precisa quella del Catanzaro) possono pesare. Calcio d’inizio alle 15:00: ritmo alto e controllo del gioco contro organizzazione e cinismo, in una sfida che promette equilibrio e può sbloccarsi sugli episodi.
- Catanzaro imbattuto: 6 pareggi su 6, serie di X che racconta solidità e resilienza.
- Monza pragmatico: 5 gol fatti e 5 subiti, due porte inviolate e punti pesanti in casa.
- Possesso palla: 61,6% Catanzaro contro 55,2% Monza; i giallorossi palleggiano di più, ma finalizzano meno.
- Precisione al tiro: 36,84% Catanzaro vs 31,91% Monza; equilibrio nelle percentuali di conversione (10,5% circa per entrambe).
- Palle inattive: 31 calci d’angolo battuti dal Monza e 27 dal Catanzaro; situazioni da monitorare.
- Cross: accuratezza 30,36% Catanzaro vs 19,69% Monza; i calabresi portano più palloni giocabili in area.
- Disciplina: gialli 11 Monza, 12 Catanzaro; gara fisica ma finora pochi eccessi.
- Calcio d’inizio alle 15:00: gestione dei ritmi e cambi dalla panchina possibili chiavi al rientro dagli spogliatoi.
Le statistiche stagionali di Monza e Catanzaro
Dopo 6 giornate, il Monza ha raccolto più vittorie, mentre il Catanzaro ha costruito la sua imbattibilità con il palleggio (61,6% di possesso) e una migliore precisione nel tiro. Entrambe le difese hanno tenuto due volte la porta inviolata e i gol fatti/subiti sono in equilibrio (Monza 5/5, Catanzaro 6/6). I brianzoli tirano meno (47 totali) ma sfruttano bene le palle inattive; i calabresi arrivano più spesso alla conclusione, ma devono alzare la conversione.
|Monza
|Catanzaro
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|2
|0
|Pareggi
|2
|6
|Sconfitte
|2
|0
|Gol segnati
|5
|6
|Gol subiti
|5
|6
|Possesso palla (%)
|55,2
|61,6
|Tiri totali
|47
|57
|Tiri in porta
|15
|21
|Precisione al tiro (%)
|31,91
|36,84
|Clean sheet
|2
|2
|Cartellini gialli
|11
|12
Dove vedere Monza-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Monza-Catanzaro
- Data: 4 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Monza
- Stadio: U-Power Stadium
Monza–Catanzaro sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 15:00.
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Monza-Catanzaro?
-
Monza-Catanzaro si gioca sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Monza-Catanzaro?
-
La partita si gioca all’U-Power Stadium di Monza.
- Chi trasmette Monza-Catanzaro in TV o in streaming?
-
La gara è trasmessa in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Monza-Catanzaro?
-
L’arbitro designato è Perri, con assistenti Monaco e Laghezza; IV ufficiale Di Marco; VAR Gualtieri; AVAR Pezzuto.
