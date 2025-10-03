Monza-Catanzaro, dove vederla in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni, arbitro e statistiche

Le probabili formazioni di Monza-Catanzaro in calendario sabato alle ore 15, orario, statistiche, dove vedere il match in diretta tv e streaming

Monza–Catanzaro è la partita che apre la 7a giornata di Serie B 2025-26, in programma all’U-Power Stadium di Monza sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00. Partenza con qualche battuta d’arresto per il Monza che appare al momento 9° in classifica con 8 punti (6 gare: 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; gol 5 fatti e 5 subiti), mentre il Catanzaro occupa la 12° posizione con 6 punti (6 gare: 0 vittorie, 6 pareggi, 0 sconfitte; gol 6 fatti e 6 subiti). Una partita che vede contrapposte la solidità brianzola all’imbattibilità calabrese.

Le ultime partite giocate

Monza e Catanzaro arrivano al match con risultati molto differenti, in queste prime giornate di campionato: i biancorossi hanno alternato successi a sconfitte, i giallorossi non hanno ancora realizzato i tre punti, accumulando solo pareggi.

Monza x ko ok ko x Catanzaro x x x x x

Nelle ultime 5 partite il Monza ha raccolto 5 punti, il Catanzaro ne ha totalizzati 5 (tutti pareggi). Dettaglio risultati:

Monza

Bari – Monza 1-1

Avellino – Monza 2-1

Monza – Sampdoria 1-0

Monza – Calcio Padova 0-1

Empoli – Monza 1-1

Catanzaro

Spezia – Catanzaro 0-0

Catanzaro – Carrarese 1-1

Reggiana – Catanzaro 2-2

Catanzaro – Juve Stabia 2-2

Sampdoria – Catanzaro 0-0

L’arbitro di Monza-Catanzaro

Monza–Catanzaro si gioca all’U-Power Stadium di Monza; arbitro del match in programma nella città brianzola è il sig. Perri. Al VAR ci sarà Gualtieri, AVAR Pezzuto; assistenti Monaco e Laghezza; IV ufficiale Di Marco. Nella stagione 2025/26, in Serie B, Perri ha diretto 2 gare: 60 falli fischiati, 5 fuorigioco, 7 cartellini gialli, 0 rossi e nessun rigore concesso.

Arbitro: Perri

Assistenti: Monaco – Laghezza

IV: Di Marco

VAR: Gualtieri

AVAR: Pezzuto

Informazioni interessanti sul match

Il Monza si presenta con numeri da squadra equilibrata: 5 gol fatti e 5 subiti in 6 giornate, due clean sheet e un possesso medio del 55,2%. In casa ha raccolto 6 punti in 3 partite, segno di una base solida all’U-Power Stadium. Il Catanzaro è ancora imbattuto ma ha pareggiato tutte le gare: 6 su 6, con altrettanti gol segnati e subiti. I calabresi amano gestire il pallone (61,6% di possesso) e arrivano spesso alla conclusione (57 tiri), ma convertono poco (10,53%). Con 2 clean sheet a testa, le difese potrebbero indirizzare l’inerzia del match, mentre i dettagli sulle palle inattive e la qualità dei cross (più precisa quella del Catanzaro) possono pesare. Calcio d’inizio alle 15:00: ritmo alto e controllo del gioco contro organizzazione e cinismo, in una sfida che promette equilibrio e può sbloccarsi sugli episodi.

Catanzaro imbattuto: 6 pareggi su 6, serie di X che racconta solidità e resilienza.

imbattuto: 6 pareggi su 6, serie di X che racconta solidità e resilienza. Monza pragmatico: 5 gol fatti e 5 subiti, due porte inviolate e punti pesanti in casa.

pragmatico: 5 gol fatti e 5 subiti, due porte inviolate e punti pesanti in casa. Possesso palla: 61,6% Catanzaro contro 55,2% Monza ; i giallorossi palleggiano di più, ma finalizzano meno.

contro 55,2% ; i giallorossi palleggiano di più, ma finalizzano meno. Precisione al tiro: 36,84% Catanzaro vs 31,91% Monza ; equilibrio nelle percentuali di conversione (10,5% circa per entrambe).

vs 31,91% ; equilibrio nelle percentuali di conversione (10,5% circa per entrambe). Palle inattive: 31 calci d’angolo battuti dal Monza e 27 dal Catanzaro ; situazioni da monitorare.

e 27 dal ; situazioni da monitorare. Cross: accuratezza 30,36% Catanzaro vs 19,69% Monza ; i calabresi portano più palloni giocabili in area.

vs 19,69% ; i calabresi portano più palloni giocabili in area. Disciplina: gialli 11 Monza , 12 Catanzaro ; gara fisica ma finora pochi eccessi.

, 12 ; gara fisica ma finora pochi eccessi. Calcio d’inizio alle 15:00: gestione dei ritmi e cambi dalla panchina possibili chiavi al rientro dagli spogliatoi.

Le statistiche stagionali di Monza e Catanzaro

Dopo 6 giornate, il Monza ha raccolto più vittorie, mentre il Catanzaro ha costruito la sua imbattibilità con il palleggio (61,6% di possesso) e una migliore precisione nel tiro. Entrambe le difese hanno tenuto due volte la porta inviolata e i gol fatti/subiti sono in equilibrio (Monza 5/5, Catanzaro 6/6). I brianzoli tirano meno (47 totali) ma sfruttano bene le palle inattive; i calabresi arrivano più spesso alla conclusione, ma devono alzare la conversione.

Monza Catanzaro Partite giocate 6 6 Vittorie 2 0 Pareggi 2 6 Sconfitte 2 0 Gol segnati 5 6 Gol subiti 5 6 Possesso palla (%) 55,2 61,6 Tiri totali 47 57 Tiri in porta 15 21 Precisione al tiro (%) 31,91 36,84 Clean sheet 2 2 Cartellini gialli 11 12

Dove vedere Monza-Catanzaro in tv o in streaming

Partita: Monza-Catanzaro

Data: 4 ottobre 2025

Orario: 15:00

TV/Streaming: DAZN

Luogo: Monza

Stadio: U-Power Stadium

Monza–Catanzaro sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 15:00.

FAQ Quando e a che ora si gioca Monza-Catanzaro? Monza-Catanzaro si gioca sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Monza-Catanzaro? La partita si gioca all’U-Power Stadium di Monza. Chi trasmette Monza-Catanzaro in TV o in streaming? La gara è trasmessa in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Monza-Catanzaro? L’arbitro designato è Perri, con assistenti Monaco e Laghezza; IV ufficiale Di Marco; VAR Gualtieri; AVAR Pezzuto.