Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Monza-Catanzaro, dove vederla in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni, arbitro e statistiche

Le probabili formazioni di Monza-Catanzaro in calendario sabato alle ore 15, orario, statistiche, dove vedere il match in diretta tv e streaming

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

MonzaCatanzaro è la partita che apre la 7a giornata di Serie B 2025-26, in programma all’U-Power Stadium di Monza sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00. Partenza con qualche battuta d’arresto per il Monza che appare al momento 9° in classifica con 8 punti (6 gare: 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; gol 5 fatti e 5 subiti), mentre il Catanzaro occupa la 12° posizione con 6 punti (6 gare: 0 vittorie, 6 pareggi, 0 sconfitte; gol 6 fatti e 6 subiti). Una partita che vede contrapposte la solidità brianzola all’imbattibilità calabrese.

Le ultime partite giocate

Monza e Catanzaro arrivano al match con risultati molto differenti, in queste prime giornate di campionato: i biancorossi hanno alternato successi a sconfitte, i giallorossi non hanno ancora realizzato i tre punti, accumulando solo pareggi.

Monza x ko ok ko x
Catanzaro x x x x x

Nelle ultime 5 partite il Monza ha raccolto 5 punti, il Catanzaro ne ha totalizzati 5 (tutti pareggi). Dettaglio risultati:

  • Monza
  • Bari – Monza 1-1
  • Avellino – Monza 2-1
  • Monza – Sampdoria 1-0
  • Monza – Calcio Padova 0-1
  • Empoli – Monza 1-1
  • Catanzaro
  • Spezia – Catanzaro 0-0
  • Catanzaro – Carrarese 1-1
  • Reggiana – Catanzaro 2-2
  • Catanzaro – Juve Stabia 2-2
  • Sampdoria – Catanzaro 0-0

L’arbitro di Monza-Catanzaro

MonzaCatanzaro si gioca all’U-Power Stadium di Monza; arbitro del match in programma nella città brianzola è il sig. Perri. Al VAR ci sarà Gualtieri, AVAR Pezzuto; assistenti Monaco e Laghezza; IV ufficiale Di Marco. Nella stagione 2025/26, in Serie B, Perri ha diretto 2 gare: 60 falli fischiati, 5 fuorigioco, 7 cartellini gialli, 0 rossi e nessun rigore concesso.

  • Arbitro: Perri
  • Assistenti: Monaco – Laghezza
  • IV: Di Marco
  • VAR: Gualtieri
  • AVAR: Pezzuto

Informazioni interessanti sul match

Il Monza si presenta con numeri da squadra equilibrata: 5 gol fatti e 5 subiti in 6 giornate, due clean sheet e un possesso medio del 55,2%. In casa ha raccolto 6 punti in 3 partite, segno di una base solida all’U-Power Stadium. Il Catanzaro è ancora imbattuto ma ha pareggiato tutte le gare: 6 su 6, con altrettanti gol segnati e subiti. I calabresi amano gestire il pallone (61,6% di possesso) e arrivano spesso alla conclusione (57 tiri), ma convertono poco (10,53%). Con 2 clean sheet a testa, le difese potrebbero indirizzare l’inerzia del match, mentre i dettagli sulle palle inattive e la qualità dei cross (più precisa quella del Catanzaro) possono pesare. Calcio d’inizio alle 15:00: ritmo alto e controllo del gioco contro organizzazione e cinismo, in una sfida che promette equilibrio e può sbloccarsi sugli episodi.

  • Catanzaro imbattuto: 6 pareggi su 6, serie di X che racconta solidità e resilienza.
  • Monza pragmatico: 5 gol fatti e 5 subiti, due porte inviolate e punti pesanti in casa.
  • Possesso palla: 61,6% Catanzaro contro 55,2% Monza; i giallorossi palleggiano di più, ma finalizzano meno.
  • Precisione al tiro: 36,84% Catanzaro vs 31,91% Monza; equilibrio nelle percentuali di conversione (10,5% circa per entrambe).
  • Palle inattive: 31 calci d’angolo battuti dal Monza e 27 dal Catanzaro; situazioni da monitorare.
  • Cross: accuratezza 30,36% Catanzaro vs 19,69% Monza; i calabresi portano più palloni giocabili in area.
  • Disciplina: gialli 11 Monza, 12 Catanzaro; gara fisica ma finora pochi eccessi.
  • Calcio d’inizio alle 15:00: gestione dei ritmi e cambi dalla panchina possibili chiavi al rientro dagli spogliatoi.

Le statistiche stagionali di Monza e Catanzaro

Dopo 6 giornate, il Monza ha raccolto più vittorie, mentre il Catanzaro ha costruito la sua imbattibilità con il palleggio (61,6% di possesso) e una migliore precisione nel tiro. Entrambe le difese hanno tenuto due volte la porta inviolata e i gol fatti/subiti sono in equilibrio (Monza 5/5, Catanzaro 6/6). I brianzoli tirano meno (47 totali) ma sfruttano bene le palle inattive; i calabresi arrivano più spesso alla conclusione, ma devono alzare la conversione.

Monza Catanzaro
Partite giocate 6 6
Vittorie 2 0
Pareggi 2 6
Sconfitte 2 0
Gol segnati 5 6
Gol subiti 5 6
Possesso palla (%) 55,2 61,6
Tiri totali 47 57
Tiri in porta 15 21
Precisione al tiro (%) 31,91 36,84
Clean sheet 2 2
Cartellini gialli 11 12

Dove vedere Monza-Catanzaro in tv o in streaming

  • Partita: Monza-Catanzaro
  • Data: 4 ottobre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Monza
  • Stadio: U-Power Stadium

MonzaCatanzaro sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 15:00.

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Monza-Catanzaro?

Monza-Catanzaro si gioca sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Monza-Catanzaro?

La partita si gioca all’U-Power Stadium di Monza.

Chi trasmette Monza-Catanzaro in TV o in streaming?

La gara è trasmessa in diretta su DAZN.

Chi è l’arbitro di Monza-Catanzaro?

L’arbitro designato è Perri, con assistenti Monaco e Laghezza; IV ufficiale Di Marco; VAR Gualtieri; AVAR Pezzuto.

Monza-Catanzaro, dove vederla in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni, arbitro e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Verona - Sassuolo

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio