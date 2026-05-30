Monza-Catanzaro, moviola: finale thrilling, due rossi, recupero infinito, le lacrime di Aquilani e il gesto di Bianco

La prova dell’arbitro Massa all’U-Power Stadium per il ritorno dei playoff di serie B analizzata al microscopio, il fischietto ligure ne ha ammoniti 7

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un rigore negato ma poco lavoro per Massa per 85 minuti, poi succede di tutto nella finale di ritorno dei playoff di B con un bilancio globale di sette ammoniti e due espulsi dalla panchina. Vediamo cosa è successo.

Monza-Catanzaro, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 25′ il prmo giallo della gara: è per Pontisso per un fallo su Dany Mota. Era diffidato e sarà squalificato. Al 29′ Pittarello cade su un contrasto in area con Carboni, ma per Massa non c’è niente e fa continuare.Valido al 40′ il gol di testa di Felipe Jack. Regolare anche al 79′ il gol del 2-0 del Catanzaro con Frosinini. Finale convulso. All’85’ Frosinini atterra Birindelli sul lungo linea e viene ammonito con la panchina del Monza che sta per entrare in campo. Dany Mota, che era stato sostituito, protesta fin troppo vivacemente e viene ammonito. All’87’ ammonito Birindelli per fallo su Alesi. Scoppia il caos: Proteste di Alesi che se la prende anche con l’allenatore del Monza Bianco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il festival dei cartellini

Continuano le proteste dalla panchina del Catanzaro e arriva il rosso per Cristian Agnelli, vice di Aquilani. Rosso anche per il vice di Bianco, Filippo Pensalfini. Al 92′ giallo per Koffi che stende Colombo. Fioccano cartellini, al 93′ ammonito Antov per aver ritardato una rimessa laterale degli ospiti e poco dopo giallo anche per Thiam che perde tempo nel calciare la rimessa dal fondo. Al 97′ gioco fermo perché c’è la panchina del Monza in campo e Iemmello pronto a litigare . Momenti di tensione mentre l’arbitro allunga sempre più il recupero. Alla fine dopo 9′ di extratime fischia: finisce 2-0 per il Catanzaro ma non basta, sale il Monza.

Le lacrime di Aquilani

Alla fine Alberto Aquilani non è riuscito a trattenere le lacrime. L’allenatore del Catanzaro è rimasto per alcuni istanti seduto in panchina, immobile. Le telecamere lo hanno immortalato con il volto segnato dalla delusione. A consolarlo è stato il tecnico del Monza, Paolo Bianco, che si è avvicinato per un lungo e sincero abbraccio.

Chi è l’arbitro Massa

Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Massa in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese, poi il big match Roma-Inter, Pisa-Lazio e Roma-Napoli. Aveva arbitrato anche Betis-Braga e Friburgo-Braga di Europa League.

I precedenti con le due squadre

Con il Monza l’arbitro ligure vantava otto precedenti con una vittoria dei brianzoli, tre pareggi e quattro sconfitte, mentre con il Catanzaro uno soltanto datato 4 dicembre 2009 in Lega Pro Seconda Divisione nella sfida contro la Juve Stabia terminato con la vittoria dei calabresi per 3-2.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti con Mucera IV uomo, Di Paolo al Var e Pezzuto all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Pontisso, Frosinini, Dany Mota, Birindelli, Koffi, Antov, Thiam.