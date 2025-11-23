Monza-Cesena 23 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 13a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Monza-Cesena

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Monza–Cesena è il big match della 13a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’U-Power Stadium di Monza domenica 23 novembre 2025 alle ore 17.15. Il Monza guida la classifica con 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; 17 gol fatti, 7 subiti), mentre il Cesena è terzo a quota 23 (7 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 19 gol segnati, 13 incassati). Sfida ad alta quota tra la capolista in fuga e una delle migliori squadre esterne del torneo.

Le ultime partite giocate

Forma scintillante per il Monza, reduce da una striscia di successi che lo ha proiettato in vetta. Il Cesena non è da meno: rendimento esterno da prima della classe e capacità di colpire nei momenti chiave, anche se l’ultimo viaggio ha fatto registrare un passo falso. Ecco lo stato di forma visualizzato e il dettaglio degli ultimi cinque risultati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Monza ok ok ok ok ok Cesena ok ok ok ko ok

Nelle ultime 5 partite di campionato il Monza ha totalizzato 15 punti, mentre il Cesena ne ha raccolti 12. Questo il dettaglio dei risultati:

Monza

Frosinone–Monza 0-1; Monza–Reggiana 3-1; Palermo–Monza 0-3; Monza–Spezia 1-0; Pescara–Monza 0-2

Cesena

Spezia–Cesena 1-2; Südtirol–Cesena 0-1; Cesena–Carrarese 2-1; Bari–Cesena 1-0; Cesena–Avellino 3-0

L’arbitro di Monza-Cesena

Monza–Cesena si gioca all’U-Power Stadium di Monza; arbitro del match è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà Nasca. Nella stagione 2025/26 Mucera ha diretto 6 gare: 2 rigori assegnati, 21 ammonizioni, 1 doppia ammonizione, 2 rossi diretti; circa 4,0 cartellini a partita e 7,6 falli per cartellino (183 falli totali, 11 fuorigioco).

Arbitro: MUCERA

Assistenti: FONTANI – COLAIANNI

IV: RESTALDO

VAR: NASCA

AVAR: COSSO

Informazioni interessanti sul match

Storia e forma recente aggiungono pepe a Monza–Cesena. I precedenti in cadetteria sono in equilibrio perfetto e questa sfida torna in Serie B dopo 25 anni, quando finì pari sia all’andata che al ritorno. La capolista Monza arriva con sei successi consecutivi e un baricentro molto alto, segno di pressione e coraggio nella metà campo avversaria. Il Cesena viaggia forte: è la squadra che ha raccolto più punti fuori casa, anche se l’ultima trasferta ha riservato una frenata. Occhio agli snodi temporali: i romagnoli colpiscono spesso tra 31′ e 60′, finestra in cui i brianzoli sono quasi impermeabili. Focus uomini chiave: il difensore-goleador Armando Izzo, l’estro e le palle inattive di Andrea Colpani e il momento scintillante di Cristian Shpendi. Numeri e tendenze raccontano una gara che promette intensità e dettagli decisivi sui duelli in fascia, sulle seconde palle e sulle palle inattive. Con un Monza preciso e dominante nel possesso e un Cesena verticale e cinico, l’equilibrio potrebbe spezzarsi sugli episodi.

Precedenti in B: 33 incroci complessivi, equilibrio puro (11 vittorie per parte e 10 pareggi).

Ritorno in cadetteria dopo il 1999/00: allora due pareggi-spettacolo (3-3 e 1-1). Possibile tris di X consecutivi.

Il Monza non batte il Cesena in casa da 4 gare di B (2 pareggi, 2 sconfitte), con 3 clean sheet subiti dai bianconeri.

non batte il in casa da 4 gare di B (2 pareggi, 2 sconfitte), con 3 clean sheet subiti dai bianconeri. Capolista da record: sei vittorie di fila per il Monza ; in Europa, poche strisce aperte sono più lunghe.

; in Europa, poche strisce aperte sono più lunghe. Viaggi da prima della classe: il Cesena ha già 15 punti in 7 trasferte (5 vittorie), ma è reduce da un ko a Bari.

ha già 15 punti in 7 trasferte (5 vittorie), ma è reduce da un ko a Bari. Baricentro altissimo Monza : 53,2 metri di media, secondo solo al Modena in questa Serie B.

: 53,2 metri di media, secondo solo al Modena in questa Serie B. Intervalli chiave: Cesena devastante tra 31′-60′ (13 reti), Monza quasi impenetrabile nello stesso slot (appena 2 subiti).

devastante tra 31′-60′ (13 reti), quasi impenetrabile nello stesso slot (appena 2 subiti). Armando Izzo ha già 3 gol in 9 gare: il difensore vede la porta e risulta tra i meno dribblati del torneo.

ha già 3 gol in 9 gare: il difensore vede la porta e risulta tra i meno dribblati del torneo. Andrea Colpani guida i brianzoli per occasioni create (18) e recuperi alti; verso quota 100 presenze in regular season di B.

guida i brianzoli per occasioni create (18) e recuperi alti; verso quota 100 presenze in regular season di B. Cristian Shpendi in striscia: coinvolto in 4 gol nelle ultime 4 (3 reti e 1 assist).

Le statistiche stagionali di Monza e Cesena

Confronto di stile: il Monza tiene palla e comanda i ritmi (possesso 54,8%, PPDA 10,6), difende con ordine (7 gol concessi, 6 clean sheet) e conclude con precisione (41,67% tiri nello specchio). Il Cesena verticalizza, corre e punge (conversione al tiro 19,0%, 19 gol segnati), ma concede qualcosa in più dietro (13 subiti, 2 clean sheet). Piazzati e cross: più corner per il Monza (66 vs 49) e maggiore accuratezza al traversone (26,34% vs 22,07%). Disciplina in equilibrio: 24 gialli a testa; rossi 2 per i brianzoli, 1 per i romagnoli.

Giocatori chiave: il capocannoniere del Monza è Dany Mota (4) davanti a Armando Izzo e Agustín Álvarez (3). Nel Cesena guida Cristian Shpendi (5) su Riccardo Ciervo (4). Assist: Tommaso Berti è il re bianconero (4); nel Monza diversi giocatori a quota 1 (Colpani, Keita Baldé, Birindelli, Dany Mota, Caprari, Obiang). Cartellini: più ammonito Keita Baldé (5); rossi per Izzo e Ciurria. Nel Cesena spiccano le 3 ammonizioni di Berti e Ciervo; rosso per Simone Bastoni. Portieri: Demba Thiam 6 clean sheet, Jonathan Klinsmann 2. Dati aggiornati alla 12a giornata.

Monza Cesena Partite giocate 12 12 Numero di partite vinte 8 7 Numero di partite pareggiate 2 2 Numero di partite perse 2 3 Gol totali segnati 17 19 Gol totali subiti 7 13 Media gol subiti per partita 0,58 1,08 Percentuale possesso palla 54,8 47,8 Tiri nello specchio della porta 50 41 Percentuale di tiri in porta 41,67 41,00 Clean sheet 6 2 Numero totale di cartellini gialli 24 24 Numero totale di cartellini rossi 2 1 Capocannoniere Dany Mota 4 Cristian Shpendi 5 Top assistman Colpani 1 Tommaso Berti 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Monza-Cesena? Domenica 23 novembre 2025 alle ore 17:15. Dove si gioca Monza-Cesena? All'U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Cesena? Giuseppe Mucera; assistenti Fontani-Colaianni, IV Restaldo, VAR Nasca, AVAR Cosso.