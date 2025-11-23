Monza-Cesena 23 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Monza–Cesena è il big match della 13a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’U-Power Stadium di Monza domenica 23 novembre 2025 alle ore 17.15. Il Monza guida la classifica con 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; 17 gol fatti, 7 subiti), mentre il Cesena è terzo a quota 23 (7 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 19 gol segnati, 13 incassati). Sfida ad alta quota tra la capolista in fuga e una delle migliori squadre esterne del torneo.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Monza-Cesena
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Monza e Cesena
Le ultime partite giocate
Forma scintillante per il Monza, reduce da una striscia di successi che lo ha proiettato in vetta. Il Cesena non è da meno: rendimento esterno da prima della classe e capacità di colpire nei momenti chiave, anche se l’ultimo viaggio ha fatto registrare un passo falso. Ecco lo stato di forma visualizzato e il dettaglio degli ultimi cinque risultati.
|Monza
|ok
|ok
|ok
|ok
|ok
|Cesena
|ok
|ok
|ok
|ko
|ok
Nelle ultime 5 partite di campionato il Monza ha totalizzato 15 punti, mentre il Cesena ne ha raccolti 12. Questo il dettaglio dei risultati:
- Monza
Frosinone–Monza 0-1; Monza–Reggiana 3-1; Palermo–Monza 0-3; Monza–Spezia 1-0; Pescara–Monza 0-2
- Cesena
Spezia–Cesena 1-2; Südtirol–Cesena 0-1; Cesena–Carrarese 2-1; Bari–Cesena 1-0; Cesena–Avellino 3-0
L’arbitro di Monza-Cesena
Monza–Cesena si gioca all’U-Power Stadium di Monza; arbitro del match è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà Nasca. Nella stagione 2025/26 Mucera ha diretto 6 gare: 2 rigori assegnati, 21 ammonizioni, 1 doppia ammonizione, 2 rossi diretti; circa 4,0 cartellini a partita e 7,6 falli per cartellino (183 falli totali, 11 fuorigioco).
- Arbitro: MUCERA
- Assistenti: FONTANI – COLAIANNI
- IV: RESTALDO
- VAR: NASCA
- AVAR: COSSO
Informazioni interessanti sul match
Storia e forma recente aggiungono pepe a Monza–Cesena. I precedenti in cadetteria sono in equilibrio perfetto e questa sfida torna in Serie B dopo 25 anni, quando finì pari sia all’andata che al ritorno. La capolista Monza arriva con sei successi consecutivi e un baricentro molto alto, segno di pressione e coraggio nella metà campo avversaria. Il Cesena viaggia forte: è la squadra che ha raccolto più punti fuori casa, anche se l’ultima trasferta ha riservato una frenata. Occhio agli snodi temporali: i romagnoli colpiscono spesso tra 31′ e 60′, finestra in cui i brianzoli sono quasi impermeabili. Focus uomini chiave: il difensore-goleador Armando Izzo, l’estro e le palle inattive di Andrea Colpani e il momento scintillante di Cristian Shpendi. Numeri e tendenze raccontano una gara che promette intensità e dettagli decisivi sui duelli in fascia, sulle seconde palle e sulle palle inattive. Con un Monza preciso e dominante nel possesso e un Cesena verticale e cinico, l’equilibrio potrebbe spezzarsi sugli episodi.
- Precedenti in B: 33 incroci complessivi, equilibrio puro (11 vittorie per parte e 10 pareggi).
- Ritorno in cadetteria dopo il 1999/00: allora due pareggi-spettacolo (3-3 e 1-1). Possibile tris di X consecutivi.
- Il Monza non batte il Cesena in casa da 4 gare di B (2 pareggi, 2 sconfitte), con 3 clean sheet subiti dai bianconeri.
- Capolista da record: sei vittorie di fila per il Monza; in Europa, poche strisce aperte sono più lunghe.
- Viaggi da prima della classe: il Cesena ha già 15 punti in 7 trasferte (5 vittorie), ma è reduce da un ko a Bari.
- Baricentro altissimo Monza: 53,2 metri di media, secondo solo al Modena in questa Serie B.
- Intervalli chiave: Cesena devastante tra 31′-60′ (13 reti), Monza quasi impenetrabile nello stesso slot (appena 2 subiti).
- Armando Izzo ha già 3 gol in 9 gare: il difensore vede la porta e risulta tra i meno dribblati del torneo.
- Andrea Colpani guida i brianzoli per occasioni create (18) e recuperi alti; verso quota 100 presenze in regular season di B.
- Cristian Shpendi in striscia: coinvolto in 4 gol nelle ultime 4 (3 reti e 1 assist).
Le statistiche stagionali di Monza e Cesena
Confronto di stile: il Monza tiene palla e comanda i ritmi (possesso 54,8%, PPDA 10,6), difende con ordine (7 gol concessi, 6 clean sheet) e conclude con precisione (41,67% tiri nello specchio). Il Cesena verticalizza, corre e punge (conversione al tiro 19,0%, 19 gol segnati), ma concede qualcosa in più dietro (13 subiti, 2 clean sheet). Piazzati e cross: più corner per il Monza (66 vs 49) e maggiore accuratezza al traversone (26,34% vs 22,07%). Disciplina in equilibrio: 24 gialli a testa; rossi 2 per i brianzoli, 1 per i romagnoli.
Giocatori chiave: il capocannoniere del Monza è Dany Mota (4) davanti a Armando Izzo e Agustín Álvarez (3). Nel Cesena guida Cristian Shpendi (5) su Riccardo Ciervo (4). Assist: Tommaso Berti è il re bianconero (4); nel Monza diversi giocatori a quota 1 (Colpani, Keita Baldé, Birindelli, Dany Mota, Caprari, Obiang). Cartellini: più ammonito Keita Baldé (5); rossi per Izzo e Ciurria. Nel Cesena spiccano le 3 ammonizioni di Berti e Ciervo; rosso per Simone Bastoni. Portieri: Demba Thiam 6 clean sheet, Jonathan Klinsmann 2. Dati aggiornati alla 12a giornata.
|Monza
|Cesena
|Partite giocate
|12
|12
|Numero di partite vinte
|8
|7
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Numero di partite perse
|2
|3
|Gol totali segnati
|17
|19
|Gol totali subiti
|7
|13
|Media gol subiti per partita
|0,58
|1,08
|Percentuale possesso palla
|54,8
|47,8
|Tiri nello specchio della porta
|50
|41
|Percentuale di tiri in porta
|41,67
|41,00
|Clean sheet
|6
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|24
|24
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|1
|Capocannoniere
|Dany Mota 4
|Cristian Shpendi 5
|Top assistman
|Colpani 1
|Tommaso Berti 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Monza-Cesena?
-
Domenica 23 novembre 2025 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Monza-Cesena?
-
All'U-Power Stadium di Monza.
- Chi è l’arbitro di Monza-Cesena?
-
Giuseppe Mucera; assistenti Fontani-Colaianni, IV Restaldo, VAR Nasca, AVAR Cosso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.