Il Monza sta per chiudere l'acquisto di Giuseppe Bellusci, difensore libero sul mercato dopo il fallimento del Palermo.

Per il classe 1989 battuta la concorrenza: secondo Sky sta per firmare un contratto triennale con i brianzoli. Un colpo che può fare la differenza in serie C, dopo gli arrivi di Sampirisi e Finotto: Bellusci ha disputato cinque stagioni in A con la maglia del Palermo, e una con l'Empoli.

SPORTAL.IT | 09-07-2019 21:20