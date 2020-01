Monza, ecco le nuove strategie di mercato

Con MBNews.it il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli Agomeri ha parlato di mercato.

“Il Novara ci ha chiesto Gliozzi perché credevano che fosse in uscita, ma noi lo terremo – ha spiegato -. Non abbiamo necessità di acquistare né di vendere, ma siamo vigili su ogni situazione. Di Munno potrebbe andare all’Albinoleffe o alla Cavese, per Negro c’è l’imbarazzo della scelta: piace a tanti club di serie B e di C di tutti e tre i gironi. Entrambi andranno via in prestito”.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 17:54