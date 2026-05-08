Monza-Empoli 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Ultimo atto della Serie B 2025-26: Monza–Empoli si gioca all’U-Power Stadium di Monza venerdì 8 maggio 2026 alle 20.30, 38ª giornata. Sfida dal doppio volto: brianzoli in piena volata promozione, azzurri in pieno scontro salvezza. Monza è 3° con 75 punti in 37 gare (22V, 9N, 6P; 59 gol fatti, 30 subiti). Empoli è 14° a quota 40 (9V, 13N, 15P; 45 reti segnate, 52 incassate). Clima rovente tra sogno Serie A diretta e playout da evitare.
- Le ultime partite giocate
- Arbitro
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Monza ed Empoli
Le ultime partite giocate
Monza arriva lanciatissimo: 3 vittorie nelle ultime 5, 9 gol segnati e 4 subiti. Empoli ha raccolto 4 punti nello stesso arco, con un solo successo e difficoltà lontano da casa. Inerzia dalla parte dei brianzoli, ma la posta altissima rende la gara apertissima.
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|Empoli
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Nelle ultime 5 partite: Monza 10 punti, Empoli 4. Dettaglio risultati:
- Monza
Catanzaro-Monza 1-1; Monza-Bari 2-0; Sampdoria-Monza 0-3; Monza-Modena 1-0; Mantova-Monza 3-2
- Empoli
Sampdoria-Empoli 1-0; Calcio Padova-Empoli 1-0; Empoli-Virtus Entella 1-1; Venezia-Empoli 2-0; Empoli-Avellino 1-0
Arbitro
Monza–Empoli va in scena all’U-Power Stadium di Monza. Dirige il signor Matteo Marcenaro; al VAR La Penna. Nella stagione 2025/26 in Serie B ha arbitrato 7 gare, con 2 rigori concessi, 22 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette: media 3.5 cartellini a partita e circa 7.5 falli per cartellino.
- Arbitro: MARCENARO
- Assistenti: MASTRODONATO – RICCI
- IV: CALZAVARA
- VAR: LA PENNA
- AVAR: BARONI
Statistiche interessanti
Precedenti, forma e incroci di classifica accendono Monza–Empoli. I toscani non perdono con i brianzoli in Serie B da oltre vent’anni e a Monza il bilancio è in equilibrio quasi perfetto. La sconfitta col Mantova ha complicato la corsa dei biancorossi alla promozione diretta: serve vincere e sperare in un passo falso del Frosinone, contro cui il Monza è avanti negli scontri diretti. Dall’altra parte Empoli è a +1 sui playout: tre punti significherebbero salvezza certa. Nel girone di ritorno gli azzurri hanno faticato soprattutto in trasferta, mentre i brianzoli hanno tenuto un ritmo da vertice. Riflettori su Dany Mota, uomo simbolo della crescita offensiva monzese, e su Matteo Lovato, difensore-goleador azzurro che va a segno soprattutto in casa. Una gara da nervi saldi, dove dettagli, palle inattive e gestione dei momenti possono spostare l’inerzia.
- Empoli è imbattuto da sei incroci di Serie B con il Monza (3V, 3N); ultima sconfitta nel 1999.
- Al U-Power, equilibrio totale: in 7 sfide di B due vittorie per parte e tre pareggi, con 4 gol segnati a testa.
- Il ko col Mantova ha fatto scivolare il Monza al 3° posto: promozione diretta solo con vittoria e contemporanea sconfitta del Frosinone.
- In caso di arrivo a pari punti, premierebbero gli scontri diretti: 1-0 a Frosinone e 2-2 in casa per il Monza.
- Attenzione ai nervi: i brianzoli non perdono due gare di fila in B da tre stagioni.
- Empoli 14° a 40 punti, +1 sui playout: salvezza aritmetica solo con un successo.
- Per gli azzurri possibile ritorno ai playout come nel 2011/12, quando si salvarono col Vicenza.
- Girone di ritorno complicato per l’Empoli: meno punti di tutti e zero vittorie esterne (2N, 7P).
- Dany Mota ha partecipato a 51 gol col Monza tra A e B: può centrare un nuovo mini-filotto realizzativo.
- Tutte le 4 reti in B di Matteo Lovato sono arrivate in casa: bersaglio anche nell’ultimo turno.
Le statistiche stagionali di Monza ed Empoli
Numeri alla mano, il Monza è più solido e produttivo: 59 gol fatti, 30 subiti e 16 clean sheet; possesso medio 53.1% e precisione al tiro 46.8%. Empoli ha segnato 45 reti e incassato 52, con 7 clean sheet e possesso 47.9%. PPDA simile (11.3 vs 11.0), ma i brianzoli concedono molto meno (0.8 gol a partita contro 1.4). Attenzione però all’arma aerea azzurra: 16 gol di testa contro i 10 brianzoli.
Focus giocatori: nel Monza il capocannoniere è Andrea Petagna (8) e il top assist è Paulo Azzi (6). Più ammonito Keita Baldé (9), più espulso Armando Izzo (2). Tra i pali, Demba Thiam ha 16 clean sheet. In casa Empoli, guida l’attacco Stiven Shpendi (13) e l’uomo ultimo passaggio è Salvatore Elia (9). Più ammonito Gerard Yepes (9); in tema di rossi, diverse espulsioni singole per Gabriele Guarino, Matteo Lovato, Salvatore Elia e Bohdan Popov. Andrea Fulignati conta 7 clean sheet.
|Monza
|Empoli
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|22
|9
|Pareggi
|9
|13
|Sconfitte
|6
|15
|Gol fatti
|59
|45
|Gol subiti
|30
|52
|Media gol subiti a partita
|0.8
|1.4
|Possesso palla (%)
|53.1
|47.9
|Tiri totali
|378
|329
|Tiri in porta
|177
|150
|Precisione tiri (%)
|46.83
|45.59
|Clean sheet
|16
|7
|PPDA
|11.3
|11.0
|Cartellini gialli
|67
|78
|Cartellini rossi
|6
|5
|Capocannoniere
|Petagna 8
|Shpendi 13
|Top assist
|Azzi 6
|Elia 9
|Portiere: clean sheet
|Thiam 16
|Fulignati 7
|Più ammonito
|Keita Baldé 9
|Gerard Yepes 9
|Più espulso
|Armando Izzo 2
|1 (più giocatori)
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FAQ
- Quando si gioca Monza-Empoli?
-
Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Monza-Empoli?
-
All’U-Power Stadium di Monza.
- Chi è l’arbitro di Monza-Empoli?
-
Matteo Marcenaro; assistenti Mastrodonato e Ricci; IV Calzavara; VAR La Penna; AVAR Baroni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.