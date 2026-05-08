Monza-Empoli 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 38a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Monza-Empoli

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Ultimo atto della Serie B 2025-26: Monza–Empoli si gioca all’U-Power Stadium di Monza venerdì 8 maggio 2026 alle 20.30, 38ª giornata. Sfida dal doppio volto: brianzoli in piena volata promozione, azzurri in pieno scontro salvezza. Monza è 3° con 75 punti in 37 gare (22V, 9N, 6P; 59 gol fatti, 30 subiti). Empoli è 14° a quota 40 (9V, 13N, 15P; 45 reti segnate, 52 incassate). Clima rovente tra sogno Serie A diretta e playout da evitare.

Le ultime partite giocate

Monza arriva lanciatissimo: 3 vittorie nelle ultime 5, 9 gol segnati e 4 subiti. Empoli ha raccolto 4 punti nello stesso arco, con un solo successo e difficoltà lontano da casa. Inerzia dalla parte dei brianzoli, ma la posta altissima rende la gara apertissima.

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Monza x ok ok ok ko Empoli ko ko x ko ok

Nelle ultime 5 partite: Monza 10 punti, Empoli 4. Dettaglio risultati:

Monza

Catanzaro-Monza 1-1; Monza-Bari 2-0; Sampdoria-Monza 0-3; Monza-Modena 1-0; Mantova-Monza 3-2

Empoli

Sampdoria-Empoli 1-0; Calcio Padova-Empoli 1-0; Empoli-Virtus Entella 1-1; Venezia-Empoli 2-0; Empoli-Avellino 1-0

Arbitro

Monza–Empoli va in scena all’U-Power Stadium di Monza. Dirige il signor Matteo Marcenaro; al VAR La Penna. Nella stagione 2025/26 in Serie B ha arbitrato 7 gare, con 2 rigori concessi, 22 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette: media 3.5 cartellini a partita e circa 7.5 falli per cartellino.

Arbitro: MARCENARO

Assistenti: MASTRODONATO – RICCI

IV: CALZAVARA

VAR: LA PENNA

AVAR: BARONI

Statistiche interessanti

Precedenti, forma e incroci di classifica accendono Monza–Empoli. I toscani non perdono con i brianzoli in Serie B da oltre vent’anni e a Monza il bilancio è in equilibrio quasi perfetto. La sconfitta col Mantova ha complicato la corsa dei biancorossi alla promozione diretta: serve vincere e sperare in un passo falso del Frosinone, contro cui il Monza è avanti negli scontri diretti. Dall’altra parte Empoli è a +1 sui playout: tre punti significherebbero salvezza certa. Nel girone di ritorno gli azzurri hanno faticato soprattutto in trasferta, mentre i brianzoli hanno tenuto un ritmo da vertice. Riflettori su Dany Mota, uomo simbolo della crescita offensiva monzese, e su Matteo Lovato, difensore-goleador azzurro che va a segno soprattutto in casa. Una gara da nervi saldi, dove dettagli, palle inattive e gestione dei momenti possono spostare l’inerzia.

Empoli è imbattuto da sei incroci di Serie B con il Monza (3V, 3N); ultima sconfitta nel 1999.

è imbattuto da sei incroci di Serie B con il (3V, 3N); ultima sconfitta nel 1999. Al U-Power, equilibrio totale: in 7 sfide di B due vittorie per parte e tre pareggi, con 4 gol segnati a testa.

Il ko col Mantova ha fatto scivolare il Monza al 3° posto: promozione diretta solo con vittoria e contemporanea sconfitta del Frosinone.

al 3° posto: promozione diretta solo con vittoria e contemporanea sconfitta del Frosinone. In caso di arrivo a pari punti, premierebbero gli scontri diretti: 1-0 a Frosinone e 2-2 in casa per il Monza .

. Attenzione ai nervi: i brianzoli non perdono due gare di fila in B da tre stagioni.

Empoli 14° a 40 punti, +1 sui playout: salvezza aritmetica solo con un successo.

14° a 40 punti, +1 sui playout: salvezza aritmetica solo con un successo. Per gli azzurri possibile ritorno ai playout come nel 2011/12, quando si salvarono col Vicenza.

Girone di ritorno complicato per l’ Empoli : meno punti di tutti e zero vittorie esterne (2N, 7P).

: meno punti di tutti e zero vittorie esterne (2N, 7P). Dany Mota ha partecipato a 51 gol col Monza tra A e B: può centrare un nuovo mini-filotto realizzativo.

ha partecipato a 51 gol col tra A e B: può centrare un nuovo mini-filotto realizzativo. Tutte le 4 reti in B di Matteo Lovato sono arrivate in casa: bersaglio anche nell’ultimo turno.

Le statistiche stagionali di Monza ed Empoli

Numeri alla mano, il Monza è più solido e produttivo: 59 gol fatti, 30 subiti e 16 clean sheet; possesso medio 53.1% e precisione al tiro 46.8%. Empoli ha segnato 45 reti e incassato 52, con 7 clean sheet e possesso 47.9%. PPDA simile (11.3 vs 11.0), ma i brianzoli concedono molto meno (0.8 gol a partita contro 1.4). Attenzione però all’arma aerea azzurra: 16 gol di testa contro i 10 brianzoli.

Focus giocatori: nel Monza il capocannoniere è Andrea Petagna (8) e il top assist è Paulo Azzi (6). Più ammonito Keita Baldé (9), più espulso Armando Izzo (2). Tra i pali, Demba Thiam ha 16 clean sheet. In casa Empoli, guida l’attacco Stiven Shpendi (13) e l’uomo ultimo passaggio è Salvatore Elia (9). Più ammonito Gerard Yepes (9); in tema di rossi, diverse espulsioni singole per Gabriele Guarino, Matteo Lovato, Salvatore Elia e Bohdan Popov. Andrea Fulignati conta 7 clean sheet.

Monza Empoli Partite giocate 37 37 Vittorie 22 9 Pareggi 9 13 Sconfitte 6 15 Gol fatti 59 45 Gol subiti 30 52 Media gol subiti a partita 0.8 1.4 Possesso palla (%) 53.1 47.9 Tiri totali 378 329 Tiri in porta 177 150 Precisione tiri (%) 46.83 45.59 Clean sheet 16 7 PPDA 11.3 11.0 Cartellini gialli 67 78 Cartellini rossi 6 5 Capocannoniere Petagna 8 Shpendi 13 Top assist Azzi 6 Elia 9 Portiere: clean sheet Thiam 16 Fulignati 7 Più ammonito Keita Baldé 9 Gerard Yepes 9 Più espulso Armando Izzo 2 1 (più giocatori)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Monza-Empoli? Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30. Dove si gioca Monza-Empoli? All’U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Empoli? Matteo Marcenaro; assistenti Mastrodonato e Ricci; IV Calzavara; VAR La Penna; AVAR Baroni.