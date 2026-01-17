Monza-Frosinone 17 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Monza–Frosinone è il big match della 20a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’U-Power Stadium di Monza sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00. I brianzoli sono 3° con 37 punti in 19 gare (11 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte; 27 gol fatti, 15 subiti). I ciociari guidano la classifica con 41 punti (12 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 36 gol segnati, 16 incassati). Sfida d’alta quota tra miglior attacco e una delle difese più solide del torneo.
Le ultime partite giocate
Momento diverso per le due squadre: il Monza alterna buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto, mentre il Frosinone viaggia spedito da capolista con un rendimento esterno da promozione. I brianzoli fanno valere il fattore campo, i ciociari hanno continuità e colpiscono con il miglior attacco del campionato.
|Monza
|x
|ko
|ok
|ok
|ko
|Frosinone
|ok
|ok
|ok
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Monza ha raccolto 7 punti; il Frosinone ne ha conquistati 13. Il dettaglio:
- Monza
Monza–Südtirol 1-1; Venezia–Monza 2-0; Monza–Carrarese 4-1; Modena–Monza 1-2; Virtus Entella–Monza 1-0.
- Frosinone
Frosinone–Juve Stabia 3-0; Pescara–Frosinone 1-2; Frosinone–Spezia 2-1; Empoli–Frosinone 1-1; Frosinone–Catanzaro 2-0.
L’arbitro di Monza-Frosinone
Arbitra Antonio Rapuano di Rimini. Nella stagione 2025/26 ha diretto 7 gare in Serie B, fischiando 2 rigori e mostrando 30 cartellini gialli (media 4,2 a partita) e 0 rossi. Squadra VAR guidata da Camplone.
- Arbitro: RAPUANO
- Assistenti: PRETI – PISTARELLI
- IV: TURRINI
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: DI VUOLO
Informazioni interessanti
Sfida di alta classifica che promette gol e intensità: nelle cinque gare di Serie B tra Monza e Frosinone sono arrivati 17 gol complessivi (media 3,4 a partita). I brianzoli all’U-Power Stadium hanno costruito 22 punti in 9 gare, dato quasi da primato, ma l’ultima sfida casalinga con i ciociari ha sorriso agli ospiti. Dall’altra parte, il Frosinone si è laureato campione d’inverno a quota 41 e arriva con una serie utile di 11 partite: un ritmo da promozione. È il miglior attacco del torneo (36 reti) contro la seconda miglior difesa (15 subiti). Occhio ai trascinatori: Giacomo Calò è il re degli assist della B (9), mentre i dribbling e le conduzioni palla al piede di Paulo Azzi e Farès Ghedjemis raccontano di due corsie esterne capaci di spaccare le partite. Un incrocio che misura ambizioni e solidità, con episodi e palle inattive potenzialmente decisivi e un precedente recente che accende la rivalità.
- Precedenti recenti vivaci: tre successi Monza, uno Frosinone e un pareggio nelle cinque sfide di B; all’U-Power Stadium finì 3-2 l’11 dicembre 2021.
- Monza forte in casa: 22 punti in 9 gare interne, meglio solo il Venezia (24) nel torneo in corso.
- Striscia ciociara: Frosinone imbattuto da 11 partite (8V, 3N), campione d’inverno con 41 punti.
- Contrasto di stili: miglior attacco (Frosinone, 36 gol) contro difesa di ferro (Monza, 15 concessi).
- Uomini chiave: Calò a quota 9 assist; corsa e strappi di Azzi e Ghedjemis tra i migliori per metri palla al piede.
Le statistiche stagionali di Monza e Frosinone
Il Monza viaggia con possesso medio del 53,3% e una difesa da 15 gol concessi in 19 gare, mentre il Frosinone segna di più (36) con shooting accuracy del 44,7% e PPDA 11,0, indice di pressione efficace. Brianzoli più puliti nel fraseggio (83,4% di precisione), ciociari letali in area (31 gol dall’interno). Clean sheet: 7 Monza, 8 Frosinone.
Giocatori: nel Frosinone guida i gol Farès Ghedjemis (7), poi Ilias Koutsoupias (6) e Antonio Raimondo (5). Il re degli assist è Giacomo Calò (9). Nel Monza marcature distribuite: Dany Mota e Samuele Birindelli (4), Armando Izzo e Agustín Álvarez (3). Fair play e agonismo: più ammonizioni per Gabriele Bracaglia (8, FRO) e Keita Baldé (7, MON); rossi per Patrick Ciurria (MON) e Gabriele Calvani/Anthony Oyono (FRO). Clean sheet: Demba Thiam (MON) 7, Lorenzo Palmisani (FRO) 8.
|Monza
|Frosinone
|Partite giocate
|19
|19
|Vittorie
|11
|12
|Pareggi
|4
|5
|Sconfitte
|4
|2
|Gol fatti
|27
|36
|Gol subiti
|15
|16
|Possesso palla (%)
|53,3
|47,6
|Tiri in porta
|86
|106
|Precisione tiro (%)
|45,7
|44,7
|Clean sheet
|7
|8
|Cartellini gialli
|42
|47
|Cartellini rossi
|2
|3
|PPDA
|11,7
|11,0
