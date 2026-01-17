Monza-Frosinone 17 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 20a giornata. Numeri, precedenti e curiosità per capire la partita Monza-Frosinone: orario, arbitro, forma recente e statistiche a confronto.

Monza–Frosinone è il big match della 20a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’U-Power Stadium di Monza sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00. I brianzoli sono 3° con 37 punti in 19 gare (11 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte; 27 gol fatti, 15 subiti). I ciociari guidano la classifica con 41 punti (12 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 36 gol segnati, 16 incassati). Sfida d’alta quota tra miglior attacco e una delle difese più solide del torneo.

Le ultime partite giocate

Momento diverso per le due squadre: il Monza alterna buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto, mentre il Frosinone viaggia spedito da capolista con un rendimento esterno da promozione. I brianzoli fanno valere il fattore campo, i ciociari hanno continuità e colpiscono con il miglior attacco del campionato.

Monza x ko ok ok ko Frosinone ok ok ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato il Monza ha raccolto 7 punti; il Frosinone ne ha conquistati 13. Il dettaglio:

Monza

Monza–Südtirol 1-1; Venezia–Monza 2-0; Monza–Carrarese 4-1; Modena–Monza 1-2; Virtus Entella–Monza 1-0.

Frosinone

Frosinone–Juve Stabia 3-0; Pescara–Frosinone 1-2; Frosinone–Spezia 2-1; Empoli–Frosinone 1-1; Frosinone–Catanzaro 2-0.

L’arbitro di Monza-Frosinone

Arbitra Antonio Rapuano di Rimini. Nella stagione 2025/26 ha diretto 7 gare in Serie B, fischiando 2 rigori e mostrando 30 cartellini gialli (media 4,2 a partita) e 0 rossi. Squadra VAR guidata da Camplone.

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: PRETI – PISTARELLI

IV: TURRINI

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI VUOLO

Informazioni interessanti

Sfida di alta classifica che promette gol e intensità: nelle cinque gare di Serie B tra Monza e Frosinone sono arrivati 17 gol complessivi (media 3,4 a partita). I brianzoli all’U-Power Stadium hanno costruito 22 punti in 9 gare, dato quasi da primato, ma l’ultima sfida casalinga con i ciociari ha sorriso agli ospiti. Dall’altra parte, il Frosinone si è laureato campione d’inverno a quota 41 e arriva con una serie utile di 11 partite: un ritmo da promozione. È il miglior attacco del torneo (36 reti) contro la seconda miglior difesa (15 subiti). Occhio ai trascinatori: Giacomo Calò è il re degli assist della B (9), mentre i dribbling e le conduzioni palla al piede di Paulo Azzi e Farès Ghedjemis raccontano di due corsie esterne capaci di spaccare le partite. Un incrocio che misura ambizioni e solidità, con episodi e palle inattive potenzialmente decisivi e un precedente recente che accende la rivalità.

Precedenti recenti vivaci: tre successi Monza , uno Frosinone e un pareggio nelle cinque sfide di B; all’U-Power Stadium finì 3-2 l’11 dicembre 2021.

, uno e un pareggio nelle cinque sfide di B; all’U-Power Stadium finì 3-2 l’11 dicembre 2021. Monza forte in casa: 22 punti in 9 gare interne, meglio solo il Venezia (24) nel torneo in corso.

forte in casa: 22 punti in 9 gare interne, meglio solo il Venezia (24) nel torneo in corso. Striscia ciociara: Frosinone imbattuto da 11 partite (8V, 3N), campione d’inverno con 41 punti.

imbattuto da 11 partite (8V, 3N), campione d’inverno con 41 punti. Contrasto di stili: miglior attacco ( Frosinone , 36 gol) contro difesa di ferro ( Monza , 15 concessi).

, 36 gol) contro difesa di ferro ( , 15 concessi). Uomini chiave: Calò a quota 9 assist; corsa e strappi di Azzi e Ghedjemis tra i migliori per metri palla al piede.

Le statistiche stagionali di Monza e Frosinone

Il Monza viaggia con possesso medio del 53,3% e una difesa da 15 gol concessi in 19 gare, mentre il Frosinone segna di più (36) con shooting accuracy del 44,7% e PPDA 11,0, indice di pressione efficace. Brianzoli più puliti nel fraseggio (83,4% di precisione), ciociari letali in area (31 gol dall’interno). Clean sheet: 7 Monza, 8 Frosinone.

Giocatori: nel Frosinone guida i gol Farès Ghedjemis (7), poi Ilias Koutsoupias (6) e Antonio Raimondo (5). Il re degli assist è Giacomo Calò (9). Nel Monza marcature distribuite: Dany Mota e Samuele Birindelli (4), Armando Izzo e Agustín Álvarez (3). Fair play e agonismo: più ammonizioni per Gabriele Bracaglia (8, FRO) e Keita Baldé (7, MON); rossi per Patrick Ciurria (MON) e Gabriele Calvani/Anthony Oyono (FRO). Clean sheet: Demba Thiam (MON) 7, Lorenzo Palmisani (FRO) 8.

Monza Frosinone Partite giocate 19 19 Vittorie 11 12 Pareggi 4 5 Sconfitte 4 2 Gol fatti 27 36 Gol subiti 15 16 Possesso palla (%) 53,3 47,6 Tiri in porta 86 106 Precisione tiro (%) 45,7 44,7 Clean sheet 7 8 Cartellini gialli 42 47 Cartellini rossi 2 3 PPDA 11,7 11,0

FAQ Quando si gioca Monza-Frosinone e a che ora? Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Monza-Frosinone? All'U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Frosinone? Antonio Rapuano di Rimini; assistenti Preti e Pistarelli, IV Turrini, VAR Camplone, AVAR Di Vuolo.