Monza, Galliani di nuovo in pressing su Ibrahimovic

Adriano Galliani e il Monza non mollano Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese lascerà il Milan al termine della stagione, e con ogni probabilità tornerà in patria, dove potrebbe giocare ancora un anno con la maglia dell'Hammarby.

Ma l'ad del club brianzolo, riporta il Corriere della Sera, è in forte pressing sulla punta di Malmoe per convincerlo a disputare una stagione in Serie B e contribuire alla promozione in A degli ambiziosi biancorossi. I contatti tra il giocatore e il club non si sono interrotti, nonostante un primo no di Ibrahimovic.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 09:41