Monza, Galliani lancia Balotelli: "Tocca a lui"

Mario Balotelli mercoledì sera esordirà in Serie B con la maglia del Monza. L’amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani al Corriere della Sera è stato chiaro: “È arrivato con le migliori intenzioni, ora dipende solo da lui. Mi sembra molto motivato e per quel che riguarda il valore che dire? Le sue qualità tecniche sono indubbie: al Milan nella stagione 2013/2014 ci trascinò con i suoi gol in Champions League”.

Super Mario ha accettato uno stipendio da 250 mila netti a stagione, ed è dimagrito 5 chili: “Anche qui a Monza, l’allenatore e i giocatori mi dicono che, per come tocca lui il pallone, sembra di un’altra categoria”.

OMNISPORT | 29-12-2020 10:16