Monza, Galliani pronto a spendere

Adriano Galliani è pronto a intervenire pesantemente nel mercato di riparazione. L’amministratore delegato del Monza lo ha assicurato nel corso della presentazione del nuovo allenatore dei biancorossi Cristian Brocchi.

"Se l'allenatore riterrà che ci sarà da intervenire lo faremo – ha spiegato -. Le ambizioni sono quelle di fare il massimo per portare in alto il Monza con tutti gli sforzi che saranno necessari. Fabio Capello consulente? Al momento non è ipotizzabile. Fossati? Si allenerà con noi. L’avvocato Cantamessa mi ha detto di riferire che a gennaio vedremo che cosa succederà, è un buon giocatore. A mercato chiuso non si parla di mercato di gennaio. Cristian ha tempo per studiare bene la situazione".

"Siamo tempestati da procuratori, nessuno svincolato over 23 può essere portato al Monza fino a gennaio", ha proseguito il dirigente dei brianzoli.

"Per Marco Zaffaroni, che resta l’unico esonerato, rimangono la stima e l’affetto. Il Milan, che ringraziamo, carinissimamente ha consentito a Pietro Lietti di svincolarsi e di entrare nello staff di Cristian Brocchi: è un preparatore molto valido e suo collaboratore storico" ha concluso Galliani.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 12:35