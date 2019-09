Monza Historic, in pista 300 vetture del passato

Un fine settimana di gare con vetture che hanno fatto la storia del motorsport. Da venerdì 20 a domenica 22 settembre, il Monza Eni Circuit ospita l’evento Monza Historic in cui correranno in pista più di trecento vetture del passato. Sarà un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati di auto d’epoca ma anche per i tifosi monzesi che affollavano le tribune dell’Autodromo durante le edizioni della celeberrima 1000 Km di Monza.

Le griglie più numerose della Monza Historic sono infatti dedicate al mondo Endurance. Negli elenchi iscritti brillano alcune GT e prototipi che hanno preso parte, tra gli anni Sessanta e Ottanta, alla gara di durata monzese.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 14:16