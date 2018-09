Monza, individuato l'allenatore

Il nuovo Monza di Berlusconi prende sempre più forma. L'attuale patron Colombo ha fatto chiarezza sulle quote: "Mi resterà il 5%. Avrei comunque avuto la minoranza delle quote, quindi a me tra cinque e trenta per cento cambia veramente poco", le sue parole a Il Giorno.

Intanto circola un nome importante per la panchina brianzola. Diverse indiscrezioni raccontano dell'ex rossonero Brocchi come possibile primo tecnico del nuovo Monza di Berlusconi. Nei prossimi giorni sarà tutto molto più chiaro.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 10:00