Monza 2026-27, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa del Monza 2026-27: da Pessina a Varela, da Folorunsho a Cutrone

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Il Monza 2026-27 è tornato in Serie A dopo un solo anno di purgatorio e ha rinforzato abbondantemente la sua rosa. Il monteingaggi lordo complessivo supera i 25milioni di euro (dati Capology.com). I più pagati sono tutti calciatori italiani. Con ingaggi oltre i 2 milioni lordi guidano la classifica interna Folorunsho e Colpani, che precedono il decano Ciurria e il capitano Pessina. Lo straniero più costoso è il polacco Ziolkovski che prende un lordo di 1,3milioni all’anno; altri 7 giocatori hanno un ingaggio lordo che supera il milione di euro.

Monza 2026-27: ingaggi di Pessina, Folorunsho, Varela, Mangas e tutti gli altri

Giocatore Ingaggio netto

mln €/anno Michael Folorunsho 2,2 Andrea Colpani 2,2 Patrick Ciurria 1,5 Matteo Pessina 1,5 Jan Ziolkowski 1,3 Samuele Birindelli 1,1 Idrissa Touré 1,1 Dany Mota 1,1 Saba Goglichidze 1,1 Ricardo Mangas 1,1 Exequiel Zeballos 1,1 Andrea Carboni 1,1 Cyril Ngonge 0,7 Valentin Antov 0,7 Demba Thiam 0,9 Keita Baldé 0,9 Patrick Cutrone 0,6 Ebenezer Akinsanmiro 0,7 Omari Forson 0,5 Leonardo Colombo 0,4 Jay Robinson 0,4 Eddy Kouadio 0,3 Lorenzo Lucchesi 0,3 Adam Bakoune 0,2 Foe Ondoa 0,2 Gustavo Varela 0,2 Mathis Mout 0,2 Noel Törnqvist 0,2 Yvan Maye 0,2 Kevin Martins 0,2 Aljaz Strajnar 0,1 Fonte dati da Capology.com

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