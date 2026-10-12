Monza 2026-27, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Il Monza 2026-27 è tornato in Serie A dopo un solo anno di purgatorio e ha rinforzato abbondantemente la sua rosa. Il monteingaggi lordo complessivo supera i 25milioni di euro (dati Capology.com). I più pagati sono tutti calciatori italiani. Con ingaggi oltre i 2 milioni lordi guidano la classifica interna Folorunsho e Colpani, che precedono il decano Ciurria e il capitano Pessina. Lo straniero più costoso è il polacco Ziolkovski che prende un lordo di 1,3milioni all’anno; altri 7 giocatori hanno un ingaggio lordo che supera il milione di euro.
Monza 2026-27: ingaggi di Pessina, Folorunsho, Varela, Mangas e tutti gli altri
|Giocatore
|Ingaggio netto
mln €/anno
|Michael Folorunsho
|2,2
|Andrea Colpani
|2,2
|Patrick Ciurria
|1,5
|Matteo Pessina
|1,5
|Jan Ziolkowski
|1,3
|Samuele Birindelli
|1,1
|Idrissa Touré
|1,1
|Dany Mota
|1,1
|Saba Goglichidze
|1,1
|Ricardo Mangas
|1,1
|Exequiel Zeballos
|1,1
|Andrea Carboni
|1,1
|Cyril Ngonge
|0,7
|Valentin Antov
|0,7
|Demba Thiam
|0,9
|Keita Baldé
|0,9
|Patrick Cutrone
|0,6
|Ebenezer Akinsanmiro
|0,7
|Omari Forson
|0,5
|Leonardo Colombo
|0,4
|Jay Robinson
|0,4
|Eddy Kouadio
|0,3
|Lorenzo Lucchesi
|0,3
|Adam Bakoune
|0,2
|Foe Ondoa
|0,2
|Gustavo Varela
|0,2
|Mathis Mout
|0,2
|Noel Törnqvist
|0,2
|Yvan Maye
|0,2
|Kevin Martins
|0,2
|Aljaz Strajnar
|0,1
|Fonte dati da Capology.com