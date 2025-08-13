Monza-Inter, moviola: che pasticci combina l’arbitro prima dei rigori finali

La prova dell’arbitro Bonacina nell’amichevole al Brianteo analizzata ai raggi X, il fischietto bergamasco non ha ammonito alcun giocatore

Kevin Bonacina, 30 anni, la scelta per Monza-Inter, ha debuttato in serie A nella passata stagione in Empoli-Torino. Il fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1 nel 2023 ma il suo arbitraggio ha fatto letteralmente imbufalire i tifosi rossoneri ed è approdato perfino in Parlamento con un’interrogazione finalizzata ad “acquisire e conoscere, per quanto di competenza del Ministro dello Sport, gli atti relativi alle scelte operate nella designazione del direttore di gara, e dei controllori designati alla gestione della sala Var”. Tra gli episodi più discussi il gol annullato a Ogunseye e il rigore non concesso a Frigerio. Nella passata stagione aveva arbitrato anche in coppa Italia Milan-Sassuolo. Vediamo come se l’è cavata ieri sera.

I precedenti tra le due squadre

E’ stata la quattordicesima sfida tra Inter e Monza che si erano affrontate sei volte in Serie A con un bilancio di tre vittorie nerazzurre, due pareggi e un successo per i biancorossi. Le restanti sette sfide si sono disputate in Coppa Italia tra gli anni ’50 e gli anni ’90 e hanno registrato 5 successi dell’Inter, un pareggio e una vittoria dei biancorossi.

Le due squadre si sono affrontate dopo il successo nerazzurro per 3-2 dello scorso Campionato. Per i padroni di casa brianzoli è stato l`ultimo test prima della partita di Coppa Italia Frecciarossa di domenica 17 agosto contro il Frosinone e l`esordio nel campionato di Serie B contro il Mantova. I nerazzurri proseguiranno la loro preseason con il match in programma allo stadio San Nicola di Bari contro l`Olympiacos di sabato 16 agosto prima della prima giornata di Serie A contro il Torino a San Siro di lunedì 25 agosto.

L’arbitro non ha ammonito nessuno

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Biffi con Calzavara IV uomo non ha ammonito alcun giocatore.

Monza-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Fila tutto liscio fino a 7’ dalla fine per Bonacina. Non vede un rigore all’83’, quando Martinez si salva dopo un’uscita spericolata, Carboni colpisce di testa poi viene travolto dallo spagnolo. Per l’arbitro non c’è nulla. Poi il pasticcio al 90′, quando non concede neanche 1′ di recupero nonostante i tantissimi cambi della ripresa. Al 58′ due cambi nel Monza: Izzo e Colombo fanno posto ad Andrea Carboni e Obiang. Al 66′ finisce la partita di Colpani e Pessina, dentro Azzi e Galazzi.

Al 69′ entrano Thuram, Lautaro, Barella, Pavard, Acerbi e Bastoni nelle fila dell’Inter, richiamati in panchina Bonny, Esposito, Sucic, Luis Henrique, De Vrij e Dimarco mentre Maric sostituisce Caprari nel Monza. Al 73′ altri cambi per Bianco: Ravanelli e Delli Carri al posto di Lucchesi e Brorsson. Al 78′ spazio anche per Sardo e Martins nelle fila del Monza. All’84’ infine entrano i giovani nell’Inter: Bovo, Kamate, Cocchi e Mosconi, fuori gli ultimi titolari superstiti.