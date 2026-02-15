Monza-Juve Stabia 15 febbraio 2026: orario, arbitro e statistiche della 25a di Serie B

Serie B 2025-26, 25a giornata. Numeri, tendenze e curiosità per capire la partita Monza-Juve Stabia: orario, arbitro, forma recente e statistiche stagionali a confronto.

Serie B 2025-26, 25a giornata: all’U-Power Stadium di Monza, domenica 15 febbraio 2026 alle 15:00, va in scena Monza–Juve Stabia, sfida d’alta classifica. I brianzoli sono 3° con 48 punti (14 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 36 gol fatti, 19 subiti), le Vespe 6° a quota 38 (9 vittorie, 11 pareggi, 4 sconfitte; 29 reti segnate, 27 incassate). Un big match che pesa per la corsa alla promozione: Monza fortissimo in casa, Juve Stabia solida ma da verificare in trasferta.

Le ultime partite giocate

Monza arriva lanciatissimo: imbattuto da cinque e con fiducia crescente. Anche Juve Stabia è in serie positiva, con tre colpi pesanti nelle ultime trasferte. Due squadre che segnano con continuità e difendono con ordine, pronte a giocarsi punti cruciali per l’alta classifica.

Nelle ultime 5 di campionato Monza ha totalizzato 11 punti; anche Juve Stabia ne ha raccolti 11. Dettaglio risultati:

Monza

Monza–Frosinone 2-2; Monza–Pescara 3-0; Calcio Padova–Monza 1-2; Monza–Avellino 2-1; Südtirol–Monza 0-0.

Juve Stabia

Bari–Juve Stabia 0-1; Juve Stabia–Virtus Entella 1-0; Reggiana–Juve Stabia 1-1; Juve Stabia–Calcio Padova 3-3; Empoli–Juve Stabia 1-2.

L’arbitro di Monza-Juve Stabia

Monza–Juve Stabia si gioca all’U-Power Stadium di Monza; dirige il signor Niccolò Turrini. In stagione l’arbitro Turrini ha diretto 10 gare, fischiando 6 rigori e comminando 31 ammonizioni e 3 espulsioni: media 3,5 cartellini a incontro, con circa 6,7 falli per ogni cartellino estratto. Al VAR il controllo sarà particolarmente attento sulle situazioni in area.

Arbitro: TURRINI

Assistenti: FONTANI – VOTTA

– IV: DRIGO

VAR: COSSO

AVAR: GUIDA

Statistiche interessanti

Match da palio pesante: il 3° posto di Monza (48 punti) contro il 6° di Juve Stabia (38) racconta di una sfida tra una candidata all’accesso diretto e una realtà da playoff ben strutturata. I brianzoli sono una roccaforte casalinga (29 punti in 12 gare interne, una sola sconfitta) e subiscono appena 0,79 gol a partita. Le Vespe, più pragmatiche in trasferta, segnano con regolarità e hanno raccolto 14 punti lontano da casa: per loro la chiave sarà l’equilibrio tra pressione (PPDA 10,5) e compattezza (9 clean sheet, come Monza). Numeri vicini in possesso (54% contro 53,8%) e percentuali di mira simili (tiri nello specchio 45-47%), ma i biancorossi tentano e centrano di più: 245 conclusioni totali, 112 nello specchio, a fronte dei 198 e 93 delle Vespe. Occhio alle palle inattive (12 chance da piazzato Monza, 9 Juve Stabia) e alla disciplina: ammonizioni 52-57 e 2 rossi a testa. Con bomber diversi per profilo, la profondità della rosa brianzola contro la concretezza di Leonardo Candellone promette un confronto tatticamente ricco e deciso dai dettagli.

Monza ha la seconda miglior resa interna: 29 punti in 12 partite all’U-Power, con 21 gol segnati e solo 8 subiti.

ha la seconda miglior resa interna: 29 punti in 12 partite all’U-Power, con 21 gol segnati e solo 8 subiti. Juve Stabia ha raccolto 14 punti in trasferta (3V, 5N, 4P; 13 gol fatti, 19 incassati): gara-sfida per invertire il trend.

ha raccolto 14 punti in trasferta (3V, 5N, 4P; 13 gol fatti, 19 incassati): gara-sfida per invertire il trend. Due saracinesche a confronto: Demba Thiam e Alessandro Confente vantano 9 clean sheet ciascuno.

e vantano 9 clean sheet ciascuno. Prestazione offensiva: Monza ha più tiri totali (245) e nello specchio (112) rispetto a Juve Stabia (198 e 93).

ha più tiri totali (245) e nello specchio (112) rispetto a (198 e 93). Pressione alta simile: PPDA 10,8 ( Monza ) vs 10,5 ( Juve Stabia ): ritmi intensi e linee corte in non possesso.

) vs 10,5 ( ): ritmi intensi e linee corte in non possesso. Conversione sotto porta allineata: 14,69% Monza contro 14,65% Juve Stabia .

contro 14,65% . Monza ha recuperato 13 punti da situazione di svantaggio; Juve Stabia ne ha persi 14 da vantaggio: occhio ai finali.

ha recuperato 13 punti da situazione di svantaggio; ne ha persi 14 da vantaggio: occhio ai finali. Disciplina: 52 gialli e 2 rossi per Monza contro 57 gialli e 2 rossi per Juve Stabia .

contro 57 gialli e 2 rossi per . Palle inattive: 12 occasioni create da fermo per Monza , 9 per Juve Stabia ; corner a favore 146 vs 108.

, 9 per ; corner a favore 146 vs 108. Trappola del fuorigioco: Juve Stabia più esposta agli offside (49 di squadra); Leonardo Candellone resta comunque la minaccia n.1.

Le statistiche stagionali di Monza e Juve Stabia

Il confronto pende leggermente verso Monza per produzione offensiva (36 gol fatti contro 29) e solidità difensiva (19 subiti vs 27). Possesso e precisione al tiro sono quasi speculari, ma i brianzoli arrivano più spesso alla conclusione e centrano di più lo specchio. Le Vespe compensano con compattezza, ripartenze e un equilibrio tattico che tiene bassa l’esposizione ai rischi gratuiti.

Tra i singoli: il capocannoniere di Juve Stabia è Leonardo Candellone (7), mentre in casa Monza spiccano a quota 4 Dany Mota, Agustín Álvarez e Samuele Birindelli (leader offensivo indicato: Dany Mota). Assist: Fabio Maistro (6) guida le Vespe, per i brianzoli il faro è Patrick Ciurria (3). Disciplina: più ammonito Keita Baldé (9) per Monza; in Juve Stabia spiccano Giuseppe Leone e Nicola Mosti (6). Clean sheet: Demba Thiam e Alessandro Confente a quota 9.

Monza Juve Stabia Partite giocate 24 24 Numero di partite vinte 14 9 Numero di partite perse 4 4 Numero di partite pareggiate 6 11 Gol totali segnati 36 29 Gol totali subiti 19 27 Media gol subiti per partita 0,79 1,13 Percentuale possesso palla 54,0% 53,8% Tiri nello specchio della porta 112 93 Percentuale di tiri in porta 45,71% 46,97% Numero totale di cartellini gialli 52 57 Numero totale di cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Dany Mota 4 Leonardo Candellone 7 Top assistman Patrick Ciurria 3 Fabio Maistro 6 Giocatore più ammonito Keita Baldé 9 Giuseppe Leone/Nicola Mosti 6 Clean sheet portiere Demba Thiam 9 Alessandro Confente 9

FAQ Quando si gioca Monza-Juve Stabia e a che ora inizia? Domenica 15 febbraio 2026, calcio d’inizio alle ore 15:00. Dove si gioca Monza-Juve Stabia? All’U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Juve Stabia? Il direttore di gara è Niccolò Turrini, con assistenti Fontani e Votta; IV Drigo, VAR Cosso, AVAR Guida.