Monza-Juve Stabia, moviola: c’è un gol annullato ma è nei 6 minuti finali che accade di tutto

La prova dell’arbitro Mariani all’U-Power Stadium per il ritorno delle semifinali playoff di serie B analizzata al microscopio, sei gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova senza macchia per Maurizio Mariani, l’arbitro romano che rappresenterà l’Italia ai Mondiali, e che era stato designato per la delicata sfida dei playoff tra Monza e Juve Stabia. Vediamo come se l’è cavata.

Monza-Juve Stabia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12’ Colpani lascia partire un tiro insidioso, respinto da Confente; sulla ribattuta arriva Dany Mota che deposita in rete, ma l’assistente alza immediatamente la bandierina segnalando la posizione di fuorigioco. Gol annullato. Primo giallo al 19′, è per Dany Mota Carvalho per fallo su Maistro che stava prendendo velocità sulla fascia. Al 42′ ammonito Delli Carri per fallo su Okoro. Al 71′ ammonito Thiam per perdita di tempo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pioggia di cartellini e thrilling finale

All’80’ ammonito Burnete per fallo su Lucchesi. All’85’ si sblocca la gara: Bakoune sfonda sulla fascia con una doppia finta, mette al centro un pallone preciso per Cutrone che batte Confente. Gol regolare. All’87’ ammonito Correia per fallo su Birindelli. Valido il gol del pari al 90‘: Burnete controlla il pallone in area e lascia partire una conclusione vincente per l’1-1. Al 93′ giallo per proteste a Bellich: Al 96’ il gol che decide la partita: ancora Cutrone approfitta di un errore dei gialloblù, riparte in campo aperto e firma il definitivo 2-1.

Chi è l’arbitro Mariani

44 anni Maurizio Mariani, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È’ sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha anche diretto il derby di Milano. In questa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain, e una partita di Europa League.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Zezza con Calzavara IV uomo, Pezzuto al Var e Di Paolo all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Dany Mota Carvalho, Delli Carri, Thiam, Burnete, Correia, Bellich.