Top e Flop di Monza-Juve Stabia: Cutrone trascinatore, Burnete non basta. Finale thriller per decidere la sfida

Un finale incredibile all'U-Power Stadium nella semifinale playoff di ritorno tra Monza e Juve Stabia: prestazione sottotono di Colpani, disastro Correia

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Il Monza vola in finale playoff: all’U-Power Stadium finisce 2-1 contro la Juve Stabia. Succede tutto nel finale, Burnete al 90′ risponde a Cutrone, ma l’ex Milan segna di nuovo a recupero scaduto. Dopo il 2-2 dell’andata a Castellammare, i brianzoli si trascinano l’ansia di un possibile capovolgimento fino all’85, quando l’ex Milan sembra sciogliere tutti i dubbi. Poi la rete del pareggio, un recupero infuocato e Cutrone che segna ancora. Monza che ha attaccato per larghi tratti della partita, sprecando anche diverse occasioni. Alla Juve Stabia non basta una prestazione solida ma con pochi spunti veri. Monza che ora in finale aspetta la vincitrice dell’altra sfida tra Catanzaro e Palermo.

Il Monza contiene la Juve Stabia

Il Monza inizia benissimo la partita e crea subito pericoli. Prima Colombo impegna Confente con un tiro secco sul primo palo, poi Dany Mota segna la rete del vantaggio sulla ribattuta dopo un tiro di Colpani, ma viene subito revocato per il fuorigioco del portoghese. Juve Stabia che fatica a trovare spazi, ma cresce con il passare dei minuti con il suo solido possesso palla. La prima occasione arriva al quarto d’ora di gioco con il tiro dalla distanza di Cacciamani, costruito dopo una buona azione, che però finisce alto. I campani capiscono i momenti, quando poter distendersi e quando poi chiudersi dietro. Intorno alla mezz’ora di gioco, il Monza torna a condurre il possesso palla, lunghissimo, ma la squadra di Abate resiste bene con una bella solidità di squadra. Limita i pericoli creati dal Monza, ma non riesce neanche a crearne dalle parti di Thiam. Un primo tempo dove il Monza fa la partita che doveva fare, mentre la Juve Stabia non riesce ad alzare i ritmi per mettere in difficoltà la squadra di Bianco.

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La doppietta di Cutrone porta il Monza in finale

La Juve Stabia alza i ritmi nella ripresa, anche grazie all’ingresso di Zeroli e Burnete che portano freschezza alla squadra. I campani riescono a verticalizzare di più e ad avere un possesso palla più attivo. Campani che però non riescono a trovare la soluzione giusta in avanti e ne approfitta la squadra di Bianco che ribalta l’inerzia con gli ingressi di Hernani e Cutrone. Il brasiliano prima tenta il gol olimpico, poi l’ex Milan si scatena: lotta, si sacrifica e va vicino al gol, ma Delle Mura si immola ed evita la rete. Nel finale torna a farsi vedere la Juve Stabia in attacco, più con la forza nervosa che con altro. Sfrutta ogni sbavatura del Monza per provare a mettere in difficoltà Thiam che però legge bene tutte le situazioni e argina i pericoli. L’ansia cresce nel finale, a scioglierla ci pensa Cutrone con un gol magnifico, da vero attaccante, all’85’: Bakoune si porta sul fondo, mette il pallone a rimorchio in area per Cutrone che fa una finta, se la sposta con la suola e con il mancino la mette alle spalle di Confente. Ma la rete dell’ex Milan non basta, al 90′ Burnete riapre tutto: spacca la difesa del Monza con una magia, si porta in area e a tu per tu con Thiam la mette dentro di mancino. Cinque minuti di recupero di grande cuori dei gialloblù, che però non bastano perché segna ancora Cutrone: ultimo assalto dello Stabia, sale anche Confente, ma spazza la difesa del Monza, il pallone arriva sui piedi dell’ex Milan che calcia da centrocampo e a porta vuota la mette dentro.

Juve Stabia-Monza: cosa è successo all’andata

Top e Flop del Monza

Colombo 7,5 : Pressing asfissiante in mezzo al campo del centrocampista brianzolo. Tanta energia nel recupero palla, inserimenti con i tempi giusti, ma anche qualità nel ripulire i palloni.

: Pressing asfissiante in mezzo al campo del centrocampista brianzolo. Tanta energia nel recupero palla, inserimenti con i tempi giusti, ma anche qualità nel ripulire i palloni. Cutrone 8 : Entra e cambia completamente la partita. Due gol in dieci minuti, chiude due volte la partita. Oltre alle reti, una prestazione incredibile, di sacrificio e qualità.

: Entra e cambia completamente la partita. Due gol in dieci minuti, chiude due volte la partita. Oltre alle reti, una prestazione incredibile, di sacrificio e qualità. Pessina 7,5 : Arriva da un problema muscolare e offre una grande prestazione. Prende in consegna uno dei più pericolosi degli avversari, Mosti, e lo argina. Grande connessione con Colombo, detta i tempi della squadra.

: Arriva da un problema muscolare e offre una grande prestazione. Prende in consegna uno dei più pericolosi degli avversari, Mosti, e lo argina. Grande connessione con Colombo, detta i tempi della squadra. Delli Carri 5 : Ammonizione ingenua nel finale di primo tempo per una trattenuta inutile su Okoro. Bianco è costretto a toglierlo nella ripresa.

: Ammonizione ingenua nel finale di primo tempo per una trattenuta inutile su Okoro. Bianco è costretto a toglierlo nella ripresa. Petagna 6,5 : Bravo a far ripartire la squadra e a farla alzare sfruttando il fisico. Se la cava molto bene anche come regista offensivo innescando i trequartisti.

: Bravo a far ripartire la squadra e a farla alzare sfruttando il fisico. Se la cava molto bene anche come regista offensivo innescando i trequartisti. Colpani 5,5: Buoni i palloni di Petagna, ma l’ex Fiorentina non riesce a sfruttarli. Sembra sempre fuori giri, non capisce bene i tempi dell’azione.

Top e Flop della Juve Stabia

Maistro 6,5 : Stress continuo per la difesa del Monza, ci muove sempre: accorcia, torna indietro, attacca la profondità, un vero spauracchio. Riesce anche a imporsi in fase di interdizione con qualche chiusura importante.

: Stress continuo per la difesa del Monza, ci muove sempre: accorcia, torna indietro, attacca la profondità, un vero spauracchio. Riesce anche a imporsi in fase di interdizione con qualche chiusura importante. Okoro 6,5 : Inizia sottotono, ma cresce con il passare dei minuti. Trova le misure alla difesa del Monza che non riesce a marcarlo benissimo. Si fa valere bene con il fisico e fa girare il pallone in avanti.

: Inizia sottotono, ma cresce con il passare dei minuti. Trova le misure alla difesa del Monza che non riesce a marcarlo benissimo. Si fa valere bene con il fisico e fa girare il pallone in avanti. Dalle Mura 6 : Qualche imprecisione di troppo con i piedi, specialmente nella ripresa quando il Monza alza il pressing, ma in difesa è sempre preciso. Interventi con i tempi giusti e precisi.

: Qualche imprecisione di troppo con i piedi, specialmente nella ripresa quando il Monza alza il pressing, ma in difesa è sempre preciso. Interventi con i tempi giusti e precisi. Correia 4,5 : Troppe imprecisioni con il pallone tra i piedi, controlli sporchi e palloni sbagliati. Non riesce neanche a incidere a livello di palloni recuperati come al suo solito.

: Troppe imprecisioni con il pallone tra i piedi, controlli sporchi e palloni sbagliati. Non riesce neanche a incidere a livello di palloni recuperati come al suo solito. Carissoni 5,5: Il Monza ha tolto il motore allo Stabia. Il lavoro di contenimento sulla sua fascia funzione benissimo e viene ingabbiato da Azzi e Dany Mota.

Monza-Juve Stabia: tutte le emozioni del match