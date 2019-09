Monza, Leclerc vola ma Hamilton trova il punto debole

Charles Leclerc ha dominato il venerdì di prove libere all’Autodromo di Monza, dove domenica si corre il Gran Premio d’Italia. Il pilota della Ferrari, fresco vincitore a Spa, ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1’20″978, seguito da Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Quindi Valtteri Bottas.

Leclerc ha analizzato così le prestazioni della sua Ferrari: “È una bella sensazione essere il più veloce dopo il venerdì. Ma non sono sicuro che la situazione rimarrà questa. Le Mercedes sono piuttosto veloci. Hanno fatto il loro giro buono in condizioni difficili, dopo che aveva ricominciato a piovere, quindi a parità di condizioni le cose potrebbero andare diversamente. C’è parecchio lavoro da fare”.

Il pilota del Principato ha chiuso con 69 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton: il campione del mondo si è detto sorpreso del gap minimo, considerati i tanti rettilinei della pista brianzola. “Il piccolo distacco dalla Ferrari è sorprendente e sinceramente non sapevo cosa aspettarmi da questo weekend. Non c’è una grande differenza dagli ultimi fine settimana, ci aspettavamo fossero veloci sul rettilineo, e lo sono, ma ci sono abbastanza curve dove possiamo recuperare”.

Per l’anglocaraibico la Ferrari sta soffrendo in curva: “Loro non sono così veloci nelle curve e questo bilancia un po’ le cose. In più andiamo meglio sul passo gara. Penso ancora che sarà una gara piuttosto difficile, ma siamo su un livello simile e questo è positivo”.

Così invece l’altro ferrarista Vettel: “In generale è andata abbastanza bene, ma abbiamo tempo per migliorare ancora. Il mio giro non è stato perfetto perché c’è stato molto traffico, tutti si sono lanciati fuori per timore della pioggia appena è scattato il semaforo verde. Per quanto riguarda la qualifica dovremo pensare alla preparazione delle gomme nel giro di lancio e poi magari cercare qualche scia”.

Questi tutti i tempi:

1 LECLERC 1:20.978

2 HAMILTON 1:21.046

3 VETTEL 1:21.179

4 BOTTAS 1:21.347

5 VERSTAPPEN 1:21.350

6 ALBON 1:21.589

7 GASLY 1:22.124

8 GROSJEAN 1:22.153

9 RICCIARDO 1:22.249

10 KVYAT 1:22.260

11 HULKENBERG 1:22.338

12 SAINZ 1:22.482

13 MAGNUSSEN 1:22.511

14 RAIKKONEN 1:22.523

15 STROLL 1:22.706

16 PRERZ 1:22.882

17 GROSJEAN 1:23.065

18 NORRIS 1:23.561

19 KUBICA 1:23.737

20 RUSSELL 1:24.313

SPORTAL.IT | 06-09-2019 23:00