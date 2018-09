Monza, Massaro chiama Berlusconi e Galliani

Daniele Massaro è pronto per il possibile nuovo Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'attuale dirigente del Milan si dice disponibile a tornare nel club della sua città, in cui è cresciuto e ha debuttato nel calcio professionistico.

"Galliani mi ha preso nel Monza quando avevo tredici anni, e rinunciai alle proposte di Milan, Lecco e Como pur di rimanere lì, a pochi passi da casa. Mi andò bene, perché con il Monza mi tolsi delle soddisfazioni, anche se non riuscii a centrare la promozione in A. A Galliani devo tutto, lo considero il mio padre calcistico. Quando il Monza decise di vendere Paolo Monelli, Gallliani inserì anche me nella trattativa: andammo alla Fiorentina e lì per me fu un trampolino decisivo".

Massaro sarebbe pronto a tornare in un Monza con a guida Berlusconi e Galliani: "Direi che sono a disposizione. Berlusconi e Galliani hanno trasformato i miei sogni di bambino in realtà, come posso dimenticarlo?".

SPORTAL.IT | 06-09-2018 10:25