Monza-Modena 24 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 36a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Monza-Modena

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Monza–Modena accende la 36a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’U-Power Stadium di Monza venerdì 24 aprile 2026 alle 19.00. Big match d’alta classifica: i brianzoli sono 2° con 72 punti (21 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 56 gol fatti, 27 subiti), i canarini sono 6° a quota 52 (14 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte; 47 gol segnati, 33 incassati). Sfida da vertice e playoff, tra miglior difesa e solidità ospite, con punti pesantissimi in palio.

Le ultime partite giocate

Monza in serie utile e con grande continuità, Modena a caccia di slancio dopo un periodo a strappi. Ecco l’andamento recente sintetizzato e il dettaglio degli ultimi cinque risultati.

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Monza x x x ok ok Modena ok ko x x ko

Nelle ultime 5 di campionato: Monza 9 punti, Modena 5. Questo il dettaglio dei risultati:

Monza

Reggiana-Monza 0-0; Monza-Venezia 1-1; Catanzaro-Monza 1-1; Monza-Bari 2-0; Sampdoria-Monza 0-3.

Modena

Modena-Mantova 2-1; Bari-Modena 3-1; Südtirol-Modena 1-1; Catanzaro-Modena 2-2; Modena-Frosinone 1-2.

L’arbitro di Monza-Modena

Si gioca all’U-Power Stadium di Monza; arbitra il signor Federico Dionisi. Al VAR Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 Dionisi ha diretto 14 gare: 5 rigori assegnati, 64 ammonizioni e 4 espulsioni, con una media di quasi 5 cartellini a partita.

Arbitro: DIONISI

Assistenti: BERCIGLI – BIANCHINI

IV: BURLANDO

VAR: PEZZUTO

AVAR: MONALDI

Informazioni interessanti sul match

All’andata finì 2-1 per il Monza e i brianzoli sognano il bis stagionale contro il Modena, traguardo mai centrato nell’era dei tre punti. Al U-Power i padroni di casa sono una macchina: serie utile interna lunghissima e tre successi di fila nelle ultime sfide di ritorno contro i canarini. Dall’altra parte, il Modena ha raccolto poco nelle ultime uscite ma resta squadra capace di sporcare le partite, pareggiando spesso in trasferta. Occhio al dato difensivo: entrambe tra le migliori per gol subiti nel secondo tempo, e al volume offensivo in area: solo le prime due toccano più palloni in zona calda. Tra i singoli spicca Andrea Petagna, al suo record personale di reti in B, mentre il Modena distribuisce i gol su tanti interpreti: segnale di coralità e pericolosità diffusa.

Dopo il 2-1 dell’andata, il Monza può centrare il doppio successo stagionale contro il Modena per la prima volta dai tre punti a vittoria.

può centrare il doppio successo stagionale contro il per la prima volta dai tre punti a vittoria. Al U-Power il Monza è imbattuto in 7 delle ultime 8 sfide di ritorno con il Modena (5V, 2N) e ha vinto le ultime tre.

è imbattuto in 7 delle ultime 8 sfide di ritorno con il (5V, 2N) e ha vinto le ultime tre. Striscia di clean sheet: il Monza ha vinto le ultime due senza subire gol; solo in autunno ha fatto meglio (quattro di fila).

ha vinto le ultime due senza subire gol; solo in autunno ha fatto meglio (quattro di fila). L’imbattibilità interna del Monza dura da 14 gare (11V, 3N), serie da promozione diretta.

dura da 14 gare (11V, 3N), serie da promozione diretta. Modena in frenata recente: due punti nelle ultime quattro, ma evita lunghe serie negative da inizio stagione.

in frenata recente: due punti nelle ultime quattro, ma evita lunghe serie negative da inizio stagione. Gli emiliani possono infilare tre pari esterni consecutivi per la prima volta dal 2024.

Secondi tempi blindati: Monza (14) e Modena (17) tra le migliori difese dopo l’intervallo.

(14) e (17) tra le migliori difese dopo l’intervallo. Presenza costante in area: solo Frosinone e Venezia toccano più palloni nei 16 metri di Monza e Modena .

e . Andrea Petagna è al massimo in carriera in B (8 gol): cinque marcature da subentrato, specialista a gara in corso.

è al massimo in carriera in B (8 gol): cinque marcature da subentrato, specialista a gara in corso. Modena, gol “democratici”: le ultime nove reti portano la firma di nove giocatori diversi.

Le statistiche stagionali di Monza e Modena

Numeri a confronto: il Monza segna di più (56-47) e subisce meno (27-33), con un possesso medio superiore (53,4% vs 50,3%) e maggiore precisione al tiro (46,3% vs 41,3%). I brianzoli vantano più clean sheet (15 a 14) e un PPDA leggermente migliore (11,2 contro 11,5), indizio di pressione efficace. Il Modena tira di più in assoluto, ma capitalizza meno: conversione 11,5% contro 15,9% del Monza. Disciplina simile: gialli 64-67, ma rossi più alti per i brianzoli (6-2).

Tra i singoli: capocannoniere del Monza Andrea Petagna (8), mentre nel Modena guida Ettore Gliozzi (11). Assist: nel Monza spicca Paulo Azzi (6); nel Modena top Simone Santoro e Luca Magnino (4). Fair play e sanzioni: più ammonizioni nel Monza per Keita Baldé (9), rossi per Armando Izzo (2); nel Modena guidano i gialli Francesco Zampano e Luca Magnino (7), espulsioni per Steven Nador e Daniel Tonoli (1). Tra i pali: Demba Thiam (15 clean sheet) e Leandro Chichizola (14) confermano l’impronta difensiva di entrambe.

Monza Modena Posizione 2 6 Punti 72 52 Partite giocate 35 35 Vittorie 21 14 Pareggi 9 10 Sconfitte 5 11 Gol fatti 56 47 Gol subiti 27 33 Possesso palla % 53,4 50,3 Tiri totali 352 409 Tiri in porta 163 169 Precisione tiri % 46,3 41,3 Clean sheet 15 14 Cartellini gialli 64 67 Cartellini rossi 6 2 PPDA 11,2 11,5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Monza-Modena? Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 19:00. Dove si gioca Monza-Modena? All’U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Modena? Federico Dionisi. Assistenti: Bercigli e Bianchini; IV uomo: Burlando; VAR: Pezzuto; AVAR: Monaldi.