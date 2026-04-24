Monza-Modena 24 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Monza–Modena accende la 36a giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’U-Power Stadium di Monza venerdì 24 aprile 2026 alle 19.00. Big match d’alta classifica: i brianzoli sono 2° con 72 punti (21 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 56 gol fatti, 27 subiti), i canarini sono 6° a quota 52 (14 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte; 47 gol segnati, 33 incassati). Sfida da vertice e playoff, tra miglior difesa e solidità ospite, con punti pesantissimi in palio.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Monza-Modena
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Monza e Modena
Le ultime partite giocate
Monza in serie utile e con grande continuità, Modena a caccia di slancio dopo un periodo a strappi. Ecco l’andamento recente sintetizzato e il dettaglio degli ultimi cinque risultati.
|Monza
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|Modena
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|x
|x
|ko
Nelle ultime 5 di campionato: Monza 9 punti, Modena 5. Questo il dettaglio dei risultati:
- Monza
Reggiana-Monza 0-0; Monza-Venezia 1-1; Catanzaro-Monza 1-1; Monza-Bari 2-0; Sampdoria-Monza 0-3.
- Modena
Modena-Mantova 2-1; Bari-Modena 3-1; Südtirol-Modena 1-1; Catanzaro-Modena 2-2; Modena-Frosinone 1-2.
L’arbitro di Monza-Modena
Si gioca all’U-Power Stadium di Monza; arbitra il signor Federico Dionisi. Al VAR Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 Dionisi ha diretto 14 gare: 5 rigori assegnati, 64 ammonizioni e 4 espulsioni, con una media di quasi 5 cartellini a partita.
- Arbitro: DIONISI
- Assistenti: BERCIGLI – BIANCHINI
- IV: BURLANDO
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: MONALDI
Informazioni interessanti sul match
All’andata finì 2-1 per il Monza e i brianzoli sognano il bis stagionale contro il Modena, traguardo mai centrato nell’era dei tre punti. Al U-Power i padroni di casa sono una macchina: serie utile interna lunghissima e tre successi di fila nelle ultime sfide di ritorno contro i canarini. Dall’altra parte, il Modena ha raccolto poco nelle ultime uscite ma resta squadra capace di sporcare le partite, pareggiando spesso in trasferta. Occhio al dato difensivo: entrambe tra le migliori per gol subiti nel secondo tempo, e al volume offensivo in area: solo le prime due toccano più palloni in zona calda. Tra i singoli spicca Andrea Petagna, al suo record personale di reti in B, mentre il Modena distribuisce i gol su tanti interpreti: segnale di coralità e pericolosità diffusa.
- Dopo il 2-1 dell’andata, il Monza può centrare il doppio successo stagionale contro il Modena per la prima volta dai tre punti a vittoria.
- Al U-Power il Monza è imbattuto in 7 delle ultime 8 sfide di ritorno con il Modena (5V, 2N) e ha vinto le ultime tre.
- Striscia di clean sheet: il Monza ha vinto le ultime due senza subire gol; solo in autunno ha fatto meglio (quattro di fila).
- L’imbattibilità interna del Monza dura da 14 gare (11V, 3N), serie da promozione diretta.
- Modena in frenata recente: due punti nelle ultime quattro, ma evita lunghe serie negative da inizio stagione.
- Gli emiliani possono infilare tre pari esterni consecutivi per la prima volta dal 2024.
- Secondi tempi blindati: Monza (14) e Modena (17) tra le migliori difese dopo l’intervallo.
- Presenza costante in area: solo Frosinone e Venezia toccano più palloni nei 16 metri di Monza e Modena.
- Andrea Petagna è al massimo in carriera in B (8 gol): cinque marcature da subentrato, specialista a gara in corso.
- Modena, gol “democratici”: le ultime nove reti portano la firma di nove giocatori diversi.
Le statistiche stagionali di Monza e Modena
Numeri a confronto: il Monza segna di più (56-47) e subisce meno (27-33), con un possesso medio superiore (53,4% vs 50,3%) e maggiore precisione al tiro (46,3% vs 41,3%). I brianzoli vantano più clean sheet (15 a 14) e un PPDA leggermente migliore (11,2 contro 11,5), indizio di pressione efficace. Il Modena tira di più in assoluto, ma capitalizza meno: conversione 11,5% contro 15,9% del Monza. Disciplina simile: gialli 64-67, ma rossi più alti per i brianzoli (6-2).
Tra i singoli: capocannoniere del Monza Andrea Petagna (8), mentre nel Modena guida Ettore Gliozzi (11). Assist: nel Monza spicca Paulo Azzi (6); nel Modena top Simone Santoro e Luca Magnino (4). Fair play e sanzioni: più ammonizioni nel Monza per Keita Baldé (9), rossi per Armando Izzo (2); nel Modena guidano i gialli Francesco Zampano e Luca Magnino (7), espulsioni per Steven Nador e Daniel Tonoli (1). Tra i pali: Demba Thiam (15 clean sheet) e Leandro Chichizola (14) confermano l’impronta difensiva di entrambe.
|Monza
|Modena
|Posizione
|2
|6
|Punti
|72
|52
|Partite giocate
|35
|35
|Vittorie
|21
|14
|Pareggi
|9
|10
|Sconfitte
|5
|11
|Gol fatti
|56
|47
|Gol subiti
|27
|33
|Possesso palla %
|53,4
|50,3
|Tiri totali
|352
|409
|Tiri in porta
|163
|169
|Precisione tiri %
|46,3
|41,3
|Clean sheet
|15
|14
|Cartellini gialli
|64
|67
|Cartellini rossi
|6
|2
|PPDA
|11,2
|11,5
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FAQ
- Quando si gioca Monza-Modena?
-
Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 19:00.
- Dove si gioca Monza-Modena?
-
All’U-Power Stadium di Monza.
- Chi è l’arbitro di Monza-Modena?
-
Federico Dionisi. Assistenti: Bercigli e Bianchini; IV uomo: Burlando; VAR: Pezzuto; AVAR: Monaldi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.