Monza, numeri negativi a Pisa

Il Pisa è imbattuto in 11 precedenti casalinghi contro il Monza in serie B (5 vittorie, 6 pareggi), mantenendo la porta inviolata in ben sette occasioni.

La squadra nerazzurra è la formazione che ha incassato più reti nella serie B 2020/21 (sette), mentre quella biancorossa è l’unica squadra a non aver ancora subito gol in questo campionato.

Quattro dei sette gol incassati dal Pisa in questo campionato sono arrivati nel secondo tempo, record negativo nella competizione. Il Pisa è una delle due squadre, insieme al Perugia, contro cui Davide Frattesi del Monza ha segnato più di un gol in serie B (due per lui), incluso il suo primo nella competizione, in trasferta, con la maglia dell’Empoli nel settembre 2019.

OMNISPORT | 19-10-2020 13:36