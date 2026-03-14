Monza-Palermo 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Monza–Palermo è il big match della 30a giornata di Serie B 2025-26: si gioca all’U-Power Stadium di Monza sabato 14 marzo 2026 alle 17:15. I brianzoli sono 2° con 60 punti in 29 gare (18 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte; 46 gol fatti, 25 subiti), i rosanero 4° a quota 57 (16 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 49 reti segnate, 22 incassate). Sfida d’alta quota che può pesare sulla promozione diretta: Monza forte in casa, Palermo solido e cinico. Atmosfera da grandi occasioni in Brianza.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Monza-Palermo
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Monza e Palermo
Le ultime partite giocate
Momento caldo per entrambe: il Monza arriva da una serie brillante interrotta solo a La Spezia, mentre il Palermo viaggia con quattro successi nelle ultime cinque e fiducia in trasferta. Equilibrio nei numeri, intensità garantita.
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Nelle ultime 5 partite di campionato il Monza ha totalizzato 12 punti; anche il Palermo ne ha raccolti 12. Questo il dettaglio dei risultati:
- Monza
Monza–Juve Stabia 2-1; Carrarese–Monza 0-1; Monza–Virtus Entella 2-0; Cesena–Monza 1-3; Spezia–Monza 4-2
- Palermo
Palermo–Virtus Entella 3-0; Palermo–Südtirol 3-0; Pescara–Palermo 2-1; Palermo–Mantova 2-1; Carrarese–Palermo 0-1
L’arbitro di Monza-Palermo
Monza–Palermo sarà diretta dal signor Daniele Doveri. Assistenti: Colarossi e Cipressa; IV ufficiale Calzavara; VAR Camplone; AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025-26 Doveri ha diretto 1 gara, fischiando 22 falli, 2 fuorigioco, con 1 cartellino giallo, nessun rosso e nessun rigore.
- Arbitro: Doveri
- Assistenti: Colarossi – Cipressa
- IV ufficiale: Calzavara
- VAR: Camplone
- AVAR: Paganessi
Informazioni interessanti sul match
Precedenti, forma e dettagli tattici rendono Monza–Palermo una sfida da non perdere. I brianzoli hanno vinto con autorità all’andata e sono tradizionalmente a loro agio in casa contro i rosanero; dall’altra parte la squadra di Corini (profilo offensivo in crescendo) arriva con il miglior cinismo del torneo e un bomber che fa la differenza come Joel Pohjanpalo. Occhio anche al trend negli scontri diretti tra le prime quattro: finora meglio il Monza, mentre il Palermo cerca la prova di maturità. Dentro il campo, la caccia al tris di Andrea Petagna e le soluzioni in attacco diretto dei brianzoli possono incrociarsi con la pericolosità aerea e la qualità sui piazzati dei rosanero. Il contesto, U-Power Stadium e 30a giornata, aggiunge peso specifico: si gioca sabato 14 marzo alle 17:15, scenario ideale per un pomeriggio da vertice con implicazioni pesanti sulla corsa alla A.
- Equilibrio recente: nelle ultime sette sfide in B il bilancio è pari, tre vittorie per parte e un pareggio; nessun risultato si è ripetuto due volte di fila.
- Monza a caccia del “double”: dopo il 3-0 dell’andata (28 ottobre 2025), i brianzoli possono vincere entrambe le gare stagionali contro il Palermo per la seconda volta dopo il 1979/80.
- Fattore gol: i rosanero non hanno segnato all’andata; nella loro storia in B sono rimasti senza reti in entrambe le sfide stagionali con il Monza solo nel 1960/61.
- Fortezza U-Power: il Monza è imbattuto da 10 gare casalinghe di fila contro il Palermo in B (6V, 4N) e segna in media quasi due gol a partita.
- Reazione attesa: dopo il 2-4 con lo Spezia, il Monza vuole evitare due ko di fila in B per la prima volta dal 2001.
- Rosanero in volo: il Palermo ha vinto quattro delle ultime cinque in campionato (media 2 gol a gara) e può centrare due successi esterni consecutivi per la prima volta in stagione.
- Top-4 trend: negli scontri tra le attuali prime quattro il Monza ha raccolto 7 punti; il Palermo solo 2 e senza reti segnate.
- Numeri chiave: il Palermo è la squadra più cinica della B (12,1% di conversione), il Monza è seconda per attacchi diretti (53).
- Uomo copertina brianzolo: Andrea Petagna è in striscia da due gare e insegue tre match di fila a segno, traguardo che gli manca dal febbraio 2020.
- Bomber d’Europa: Joel Pohjanpalo è a quota 20 e ha già diviso equamente il bottino tra casa e trasferta (10+10), impresa riuscita quest’anno solo a lui e a Harry Kane tra i principali campionati e seconde divisioni.
Le statistiche stagionali di Monza e Palermo
Due filosofie a confronto: più possesso per il Monza (53,7%) e difesa solida (25 gol subiti), maggiore cinismo per il Palermo (49 gol fatti, conversione 16,39%) con retroguardia tra le migliori (22 incassati) e più clean sheet. I tiri nello specchio sono simili (138 Monza, 130 Palermo), con precisione al tiro 46,78% per i brianzoli e 43,48% per i rosanero. Disciplina in equilibrio: gialli 57-56, rossi 4-4. Pressione alta per entrambe (PPDA 10,9).
Giocatori chiave: per il Monza guida i marcatori Andrea Petagna (6) davanti a Paulo Azzi (5) e a Hernani/Dany Mota/Samuele Birindelli (4). Assistman brianzolo: Paulo Azzi (4). Più ammonito: Keita Baldé (9); espulsi: Patrick Ciurria, Andrea Carboni, Paulo Azzi (1). Tra i pali: Demba Thiam 11 clean sheet. Nel Palermo domina Joel Pohjanpalo (20) con supporto di Jérémy Le Douaron (5), Niccolò Pierozzi (5), Filippo Ranocchia/Jacopo Segre (4). Assistman: Antonio Palumbo (10). Più ammonito: Mattia Bani (8); espulsi: Alexis Blin, Pietro Ceccaroni, Salim Diakité, Filippo Ranocchia (1). In porta: Jesse Joronen 14 clean sheet.
|Monza
|Palermo
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|18
|16
|Pareggi
|6
|9
|Sconfitte
|5
|4
|Gol totali segnati
|46
|49
|Gol totali subiti
|25
|22
|Media gol subiti/partita
|0,86
|0,76
|Possesso palla (%)
|53,7
|48,2
|Tiri nello specchio
|138
|130
|Percentuale tiri in porta
|46,78
|43,48
|Cartellini gialli
|57
|56
|Cartellini rossi
|4
|4
|PPDA (pressione)
|10,9
|10,9
|Capocannoniere
|Petagna 6
|Pohjanpalo 20
|Top assistman
|Azzi 4
|Palumbo 10
|Clean sheet portiere
|Thiam 11
|Joronen 14
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Monza-Palermo?
-
Sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Monza-Palermo?
-
All’U-Power Stadium di Monza.
- Chi è l’arbitro di Monza-Palermo?
-
Dirige Daniele Doveri, assistenti Colarossi e Cipressa; IV Calzavara; VAR Camplone; AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.