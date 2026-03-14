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CALCIO SERIE B

Monza-Palermo 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Monza-Palermo.

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Redazione

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MonzaPalermo è il big match della 30a giornata di Serie B 2025-26: si gioca all’U-Power Stadium di Monza sabato 14 marzo 2026 alle 17:15. I brianzoli sono 2° con 60 punti in 29 gare (18 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte; 46 gol fatti, 25 subiti), i rosanero 4° a quota 57 (16 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 49 reti segnate, 22 incassate). Sfida d’alta quota che può pesare sulla promozione diretta: Monza forte in casa, Palermo solido e cinico. Atmosfera da grandi occasioni in Brianza.

Le ultime partite giocate

Momento caldo per entrambe: il Monza arriva da una serie brillante interrotta solo a La Spezia, mentre il Palermo viaggia con quattro successi nelle ultime cinque e fiducia in trasferta. Equilibrio nei numeri, intensità garantita.

Monza ok ok ok ok ko
Palermo ok ok ko ok ok

Nelle ultime 5 partite di campionato il Monza ha totalizzato 12 punti; anche il Palermo ne ha raccolti 12. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Monza

MonzaJuve Stabia 2-1; CarrareseMonza 0-1; MonzaVirtus Entella 2-0; CesenaMonza 1-3; SpeziaMonza 4-2

  • Palermo

PalermoVirtus Entella 3-0; PalermoSüdtirol 3-0; PescaraPalermo 2-1; PalermoMantova 2-1; CarraresePalermo 0-1

L’arbitro di Monza-Palermo

MonzaPalermo sarà diretta dal signor Daniele Doveri. Assistenti: Colarossi e Cipressa; IV ufficiale Calzavara; VAR Camplone; AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025-26 Doveri ha diretto 1 gara, fischiando 22 falli, 2 fuorigioco, con 1 cartellino giallo, nessun rosso e nessun rigore.

  • Arbitro: Doveri
  • Assistenti: ColarossiCipressa
  • IV ufficiale: Calzavara
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Paganessi

Informazioni interessanti sul match

Precedenti, forma e dettagli tattici rendono MonzaPalermo una sfida da non perdere. I brianzoli hanno vinto con autorità all’andata e sono tradizionalmente a loro agio in casa contro i rosanero; dall’altra parte la squadra di Corini (profilo offensivo in crescendo) arriva con il miglior cinismo del torneo e un bomber che fa la differenza come Joel Pohjanpalo. Occhio anche al trend negli scontri diretti tra le prime quattro: finora meglio il Monza, mentre il Palermo cerca la prova di maturità. Dentro il campo, la caccia al tris di Andrea Petagna e le soluzioni in attacco diretto dei brianzoli possono incrociarsi con la pericolosità aerea e la qualità sui piazzati dei rosanero. Il contesto, U-Power Stadium e 30a giornata, aggiunge peso specifico: si gioca sabato 14 marzo alle 17:15, scenario ideale per un pomeriggio da vertice con implicazioni pesanti sulla corsa alla A.

  • Equilibrio recente: nelle ultime sette sfide in B il bilancio è pari, tre vittorie per parte e un pareggio; nessun risultato si è ripetuto due volte di fila.
  • Monza a caccia del “double”: dopo il 3-0 dell’andata (28 ottobre 2025), i brianzoli possono vincere entrambe le gare stagionali contro il Palermo per la seconda volta dopo il 1979/80.
  • Fattore gol: i rosanero non hanno segnato all’andata; nella loro storia in B sono rimasti senza reti in entrambe le sfide stagionali con il Monza solo nel 1960/61.
  • Fortezza U-Power: il Monza è imbattuto da 10 gare casalinghe di fila contro il Palermo in B (6V, 4N) e segna in media quasi due gol a partita.
  • Reazione attesa: dopo il 2-4 con lo Spezia, il Monza vuole evitare due ko di fila in B per la prima volta dal 2001.
  • Rosanero in volo: il Palermo ha vinto quattro delle ultime cinque in campionato (media 2 gol a gara) e può centrare due successi esterni consecutivi per la prima volta in stagione.
  • Top-4 trend: negli scontri tra le attuali prime quattro il Monza ha raccolto 7 punti; il Palermo solo 2 e senza reti segnate.
  • Numeri chiave: il Palermo è la squadra più cinica della B (12,1% di conversione), il Monza è seconda per attacchi diretti (53).
  • Uomo copertina brianzolo: Andrea Petagna è in striscia da due gare e insegue tre match di fila a segno, traguardo che gli manca dal febbraio 2020.
  • Bomber d’Europa: Joel Pohjanpalo è a quota 20 e ha già diviso equamente il bottino tra casa e trasferta (10+10), impresa riuscita quest’anno solo a lui e a Harry Kane tra i principali campionati e seconde divisioni.

Le statistiche stagionali di Monza e Palermo

Due filosofie a confronto: più possesso per il Monza (53,7%) e difesa solida (25 gol subiti), maggiore cinismo per il Palermo (49 gol fatti, conversione 16,39%) con retroguardia tra le migliori (22 incassati) e più clean sheet. I tiri nello specchio sono simili (138 Monza, 130 Palermo), con precisione al tiro 46,78% per i brianzoli e 43,48% per i rosanero. Disciplina in equilibrio: gialli 57-56, rossi 4-4. Pressione alta per entrambe (PPDA 10,9).

Giocatori chiave: per il Monza guida i marcatori Andrea Petagna (6) davanti a Paulo Azzi (5) e a Hernani/Dany Mota/Samuele Birindelli (4). Assistman brianzolo: Paulo Azzi (4). Più ammonito: Keita Baldé (9); espulsi: Patrick Ciurria, Andrea Carboni, Paulo Azzi (1). Tra i pali: Demba Thiam 11 clean sheet. Nel Palermo domina Joel Pohjanpalo (20) con supporto di Jérémy Le Douaron (5), Niccolò Pierozzi (5), Filippo Ranocchia/Jacopo Segre (4). Assistman: Antonio Palumbo (10). Più ammonito: Mattia Bani (8); espulsi: Alexis Blin, Pietro Ceccaroni, Salim Diakité, Filippo Ranocchia (1). In porta: Jesse Joronen 14 clean sheet.

Monza Palermo
Partite giocate 29 29
Vittorie 18 16
Pareggi 6 9
Sconfitte 5 4
Gol totali segnati 46 49
Gol totali subiti 25 22
Media gol subiti/partita 0,86 0,76
Possesso palla (%) 53,7 48,2
Tiri nello specchio 138 130
Percentuale tiri in porta 46,78 43,48
Cartellini gialli 57 56
Cartellini rossi 4 4
PPDA (pressione) 10,9 10,9
Capocannoniere Petagna 6 Pohjanpalo 20
Top assistman Azzi 4 Palumbo 10
Clean sheet portiere Thiam 11 Joronen 14

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Monza-Palermo?

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:15.

Dove si gioca Monza-Palermo?

All’U-Power Stadium di Monza.

Chi è l’arbitro di Monza-Palermo?

Dirige Daniele Doveri, assistenti Colarossi e Cipressa; IV Calzavara; VAR Camplone; AVAR Paganessi.

Monza-Palermo 14 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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