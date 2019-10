Gabriel Paletta si allena con il Monza in attesa di trovare una nuova sistemazione. L’ex difensore di Parma, Milan e Atalanta è svincolato dopo la non facile esperienza vissuta in Cina con lo Jiangsu Suning. La squadra biancorossa, capolista nel girone A della serie C, è guidata da Cristian Brocchi.

Paletta è nato a Buenos Aires nel 1986 e ha collezionato tre presenze nella nazionale italiana.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 12:06