Monza, Paolo Berlusconi non esclude rinforzi

In una lunga intervista concessa al ‘Cittadino’ il presidente del Monza, Paolo Berlusconi, si è soffermato anche sulla possibilità di tornare a operare sul mercato. "Per eventuali rinforzi a gennaio, che comunque non ritengo indispensabili, so che la mente di Galliani è sempre molto fervida" ha raccontato.

"Oggi percepisco la stima che i giocatori hanno nei confronti di Cristian Brocchi e il suo gioco mi diverte. Anche quando si soffre, c’è sempre la consapevolezza di potercela fare. Non come il Milan di oggi" ha aggiunto il fratello di Silvio.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 16:01