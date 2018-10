Monza, per Marco Ezio Fossati è fatta

Un raggio di sole per il Monza, che è reduce da due sconfitte consecutive in campionato, a Vicenza e in casa con il Teramo, ma che ha messo le mani su Marco Ezio Fossati.

La notizia, anticipata da Sportal.it la settimana scorsa, ha trovato conferma ed ecco che l'Hellas Verona, nei cui piani il centrocampista non rientrava più, ha dato il benestare alla sua cessione ai biancorossi.

Fossati inizierà già in settimana ad allenarsi a Monzello ma, naturalmente, non potrà essere impiegato prima di gennaio. Il classe 1992, nativo della città della Corona Ferrea, è stato protagonista in B con Ascoli, Bari, Perugia e Cagliari, oltre che con i veronesi, dei quali ha portato i colori anche nella massima serie.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 12:55