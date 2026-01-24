Monza-Pescara 24 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Monza–Pescara accende la 21ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca all’U-Power Stadium di Monza sabato 24 gennaio 2026 alle 15:00. È un vero testa-coda: i brianzoli sono 3° con 38 punti (11 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 29 gol fatti, 17 subiti), gli abruzzesi 20° a 14 (2 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 25 reti segnate, 39 incassate). Per il Monza chance da grande per consolidare l’alta classifica; per il Pescara è sfida-salvezza da dentro o fuori, alla ricerca di un colpo pesantissimo in trasferta.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Monza-Pescara
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Monza e Pescara
Le ultime partite giocate
Monza in leggera altalena ma solido: 7 punti nelle ultime cinque, con un attacco produttivo e qualche flessione esterna. Pescara in difficoltà ma vivo: 4 punti nel parziale, alternando prove di carattere a blackout difensivi. L’equilibrio dei numeri offensivi si scontra con la differenza di rendimento dietro.
|Monza
|ko
|ok
|ok
|ko
|x
|Pescara
|ko
|ok
|ko
|x
|ko
Nelle ultime cinque di campionato il Monza ha raccolto 7 punti, il Pescara 4. Dettaglio dei risultati:
- Monza: Venezia-Monza 2-0; Monza-Carrarese 4-1; Modena-Monza 1-2; Virtus Entella-Monza 1-0; Monza-Frosinone 2-2.
- Pescara: Pescara-Frosinone 1-2; Pescara-Reggiana 2-1; Spezia-Pescara 2-1; Juve Stabia-Pescara 2-2; Pescara-Modena 0-2.
L’arbitro di Monza-Pescara
Monza–Pescara sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto (Lecce). Al VAR Rutella, AVAR La Penna. In questa stagione: 8 gare dirette, 1 rigore concesso, 24 gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media 3,3 cartellini a partita e 9 falli per cartellino. Fischietto esperto, tende a mantenere il controllo con decisioni puntuali nelle aree.
- Arbitro: PEZZUTO
- Assistenti: MINIUTTI – PASCARELLA
- IV: VAILATI
- VAR: RUTELLA
- AVAR: LA PENNA
Statistiche interessanti
È una sfida che racconta molto anche oltre la classifica. Il Monza ha costruito il suo passo da promozione sulla migliore fase difensiva del torneo: pochi expected goals concessi e tanti clean sheet, con una manovra ordinata e un possesso che schiaccia gli avversari. Il Pescara invece vive di strappi: produce quanto basta per segnare, ma paga dazio dietro e ha lasciato per strada molti punti da vantaggio. La storia recente dei confronti premia i brianzoli, che in casa contro gli abruzzesi hanno spesso dettato legge. Occhio però ai dettagli: rigori non ricevuti da entrambe, palle inattive pesanti e uomini chiave in forma alterna possono sparigliare. Se Andrea Petagna accende l’U-Power con le sue ultime uscite interne, dall’altra parte Antonio Di Nardo resta il faro offensivo, anche se a secco da qualche gara. Il contesto tecnico spinge i padroni di casa, ma la tensione da testa-coda e la necessità di punti del Pescara rendono la partita meno scontata di quanto dica la graduatoria.
- Negli ultimi cinque incroci in B, il Monza ha già raccolto tre vittorie: tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 22 sfide.
- Il Pescara ha vinto una sola volta in 13 trasferte a Monza in B: 2-0 il 18 aprile 1999, unica gara con più di un gol segnato in Brianza.
- Divario di 24 punti oggi: contro avversarie distanti oltre 20 punti, il Monza ha vinto 6 delle ultime 7, pur cadendo all’ultima occasione (con Virtus Entella).
- Dopo 7 vittorie filate tra ottobre e novembre, il Monza ha rallentato: 2 successi nelle 7 più recenti e porta inviolata sempre mancata.
- I brianzoli hanno pareggiato l’ultima in casa (2-2 col Frosinone): non restano due gare interne di fila senza vittoria dal febbraio-marzo 2022.
- Pescara reduce da ko col Modena e già due sconfitte di fila senza segnare in stagione (0-5 Palermo, 0-2 col Monza).
- xG contro: Monza a 18.7 (solo il Venezia meglio), Pescara fanalino per xG concessi (40.7) e gol subiti (39).
- Rigori: nessuna delle due ha ancora ricevuto un penalty a favore; Pescara ha subito 5 gol dal dischetto (record negativo condiviso).
- Andrea Petagna a segno nelle ultime due in casa: in carriera non è mai arrivato a tre interne di fila; già una rete al Pescara in B (2015).
- Antonio Di Nardo: 3 dei suoi 5 gol sono arrivati in trasferta, ma non segna da cinque gare consecutive.
Le statistiche stagionali di Monza e Pescara
Numeri alla mano, il Monza domina dietro: 17 gol subiti in 20 gare (0,85 a partita) e 7 clean sheet, con possesso medio 53,5% e 29 reti all’attivo. Il Pescara crea ma concede troppo: 25 gol segnati, 39 incassati (1,95 a gara), possesso 48,0% e solo 1 clean sheet. Tiri simili (202 vs 207) e precisione quasi identica (44,1% vs 45,4%), ma l’efficienza difensiva dei brianzoli fa la differenza.
Giocatori: nel Monza i migliori marcatori sono Samuele Birindelli (4) e Dany Mota (4); al top assist più giocatori a quota 2 (Dany Mota, Keita Baldé, Luca Ravanelli, Paulo Azzi). Più ammonizioni: Keita Baldé (8); rossi: Patrick Ciurria e Armando Izzo (1). Clean sheet: Demba Thiam 7. Nel Pescara guidano i gol Giacomo Olzer (5) e Antonio Di Nardo (5); top assist Matteo Dagasso (4). Più gialli: Luca Valzania (5); rossi: Giacomo Olzer e Riccardo Brosco (1). Clean sheet: Sebastiano Desplanches 1.
|Monza
|Pescara
|Partite giocate
|20
|20
|Vittorie
|11
|2
|Pareggi
|5
|8
|Sconfitte
|4
|10
|Gol segnati
|29
|25
|Gol subiti
|17
|39
|Media gol subiti a gara
|0,85
|1,95
|Possesso palla (%)
|53,5
|48,0
|Tiri totali
|202
|207
|Tiri in porta
|89
|94
|Percentuale tiri in porta
|44,1
|45,4
|Clean sheet
|7
|1
|Cartellini gialli
|45
|36
|Cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere
|Birindelli 4; Dany Mota 4
|Olzer 5; Di Nardo 5
|Top assistman
|Dany Mota 2; Keita Baldé 2; Ravanelli 2; Azzi 2
|Dagasso 4; Letizia 3
FAQ
- Quando si gioca Monza-Pescara e a che ora?
-
Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Monza-Pescara?
-
All’U-Power Stadium di Monza.
- Chi è l’arbitro di Monza-Pescara?
-
Dirige Ivano Pezzuto; assistenti Miniutti e Pascarella, IV Vailati, VAR Rutella, AVAR La Penna.
